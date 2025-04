Halloumi-Tacos: würzig-pikante Mischung mit einem Hauch Frische

Wenn du auf der Suche nach einer einfachen, schnell zubereiteten Mahlzeit bist, die dich trotzdem mit einer Bandbreite an Aromen überwältigt, dann sind diese Halloumi-Tacos genau das Richtige für dich. Würzig, frisch und leicht pikant – hier kommt alles zusammen und ergibt einen schnell gemachten Snack, der einfach glücklich macht.

Halloumi-Tacos sind im Handumdrehen fertig

Halloumi haben wir alle schonmal beim Imbiss als Beilage oder in einer sättigenden Halloumitasche gegessen. Vielleicht hast du den leicht quietschigen Käse auch während der letzten Grillsaison auf den Grill geworfen. Aber wenn du ihn einmal mit der Marinade aus diesem Rezept gegessen hast, dann willst du ihn gar nicht mehr anders genießen.

Die Schärfe, die der Käse durch die Harissa und die Chiliflocken erhält, wird wunderbar von der leichten Süße des Honigs abgerundet. Gebettet auf würzigem Rucola, cremiger Avocado und erfrischendem Joghurt werden diese Halloumi-Tacos zu einem absoluten Genussgericht, das du zu jeder Gelegenheit zusammenstellen kannst.

Mit den Granatapfelkernen als Topping zauberst du dir herrliche kleine Leckerbissen, die du jeden Tag genießen könntest. Sie sind ein einfacher Snack für zwischendurch, ein schnelles Abendessen, wenn du einen anstrengenden Tag hattest, aber auch perfekt als Fingerfood, für einen gemeinsamen Filmabend.

Und du kannst sie immer wieder in neuen Kombinationen zusammenstellen und einfach schauen, was du gerade da hast. Falls dir die Marinade zu scharf sein sollte, kannst du auch auf die zusätzlichen Chiliflocken verzichten. Hauptsache, dir schmeckt es am Ende!

Bei Leckerschmecker haben wir noch mehr köstliche Rezepte für kreative Zubereitungen des Grillkäses. Statt ihn ganz klassisch zu grillen oder in der Pfanne zu braten, kannst du Halloumi auch im Airfryer machen. Ein köstliches mediterranes Abendessen kochst du mit diesem Halloumi in Tomatensoße. Und am Wochenende kannst du dir ein herrliches Frühstück mit unserem Halloumi-Brot mit Avocado zaubern. Unser Koch-Bot steht dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn du noch mehr Inspiration brauchst.