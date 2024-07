Handkäs mit Musik: Dieses Fingerfood aus Hessen hat es in sich

Wir sind auf kulinarischer Deutschlandreise! Heute befinden wir uns in Hessen und schauen uns ein Gericht an, das perfekt in die Kategorie „Gerichte mit ungewöhnlichen Namen“ passt. Handkäs mit Musik heißt es und bezeichnet eine hocharomatische Vorspeise. Doch warum „Handkäs“? Und was hat es mit der Musik auf sich? Wir verraten es dir und zeigen dir unser bestes Rezept!

Rezept für Handkäs mit Musik

Wir befinden uns für dieses traditionelle deutsche Gericht in Hessen, dem waldreichsten der Bundesländer. Hier finden sich zahlreiche Schlösser und Burgen und einer der größten Stauseen Europas, der Edersee. Auch ist Hessen Heimat eines ganz besonderen Fingerfoods der deutschen Küche: Handkäs mit Musik.

Handkäs bezeichnet einen Sauermilchkäse, ähnlich dem Harzer Roller. Für seine Herstellung wird Sauermilchquark mit Käsereikulturen versehen und zu länglichen Rollen geformt. Dies geschah früher mit der Hand, woher der Käse auch seinen Namen hat. Zum Verzehr schneidet man ihn in Scheiben. Handkäs mit Musik wird daraus, wenn er in eine Marinade aus Zwiebeln, Kümmel, Apfelwein, Essig und Öl eingelegt wird. Dadurch bekommt der Käse einen intensiven Geschmack.

Aber warum „mit Musik“? Der Grund mag vorerst ein wenig merkwürdig klingen, sind mit dem Namen die Geräusche gemeint, die bei der Verdauung des Gerichts entstehen. Etwas skurril, aber auch irgendwie charmant. Um die Wirkung der rohen Zwiebeln und damit auch die Musik etwas leiser zu gestalten, kommt bei Handkäs mit Musik häufig Kümmel zum Einsatz, der die Verdauung beruhigt. Für den besonderen Geschmack des Gerichts nimmt man aber etwas Musik gerne auf sich.

Handkäs mit Musik schmeckt säuerlich und durch den Apfelwein leicht fruchtig. Dazu kommt die angenehme Zwiebelschärfe. Klassisch wird das Gericht als Vorspeise genossen und nur mit einem Messer gegessen. Dafür schneidet man ein Stück Käse ab, legt ihn auf eine Scheibe kräftiges Brot, garniert es mit ein wenig Zwiebeln und beißt herzhaft ab. Übrigens ist Handkäs mit Musik nicht nur ein Traditionsgericht mit großem Geschmack, er ist auch reich an Proteinen und gut für Verdauung und Herz-Kreislaufsystem. Dazu schmeckt ein Glas Apfelwein hervorragend.

