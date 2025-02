Aus dem Ofen: So lecker schmeckt Harissa-Hähnchen vom Blech

Hähnchen im Ofen zubereiten ist genial. Die Haut wird knusprig, das Fleisch zart und das Gesamtergebnis saftig und lecker. Wir lieben es, das Geflügel auf diese Art und Weise zu kochen – oder viel mehr, zu backen. Ganz besonders hat es uns momentan Harissa-Hähnchen vom Blech angetan. Das wärmt bei den winterlichen Temperaturen draußen richtig gut durch.

Harissa-Hähnchen vom Blech: Scharf, klebrig, lecker

Harissa-Paste 🛒 ist eine Zutat, die hierzulande leider viel zu wenig Einsatz findet. Dabei handelt es sich um eine Würzpaste aus Tunesien, die aus frischen Chilis, Knoblauch, Kümmel und Koriander besteht. In der nordafrikanischen Küche ist sie als Marinade, Soßenbasis beliebt. Wir verwenden sie heute als ersteres und lassen Hähnchenschenkel darin gut durchziehen.

Neben Harissa 🛒 besteht die Gewürzpaste zudem aus Zitronensaft. Dieser verleiht dem Ganzen einen frischen Geschmack und verwandelt durch seine Säure das Kollagen, ein Fleischeiweiß, gleichzeitig in kaubare Gelatine. In einfacheren Worten: Zitronensaft macht Fleisch zart. Da ein wenig Süße ebenfalls gut zu Säure und Schärfe passt, wandert außerdem etwas Honig mit in die Marinade. Dann backt das Harissa-Hähnchen vom Blech im Ofen schön knusprig und saftig und bald schon zieht ein verführerischer Duft durch die Wohnung.

Serviere das Harissa-Hähnchen vom Blech am besten mit etwas Couscous, der die Soße besonders gut aufnimmt. Dessen Zubereitung ist ebenfalls einfach. Übergieße die kleinen Nudeln – denn Couscous besteht aus gerolltem Hartweizengrieß – mit kochendem Wasser, lass ihn ziehen und lockere ihn dann mit einer Gabel auf. Schneller geht es kaum!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ofengerichte stehen bei uns momentan wirklich hoch im Kurs. Schließlich hat der Winter beschlossen, eine kleine Abschlussrunde (zumindest hoffen wir, dass es eine ist) zu drehen und bringt noch einmal eisige Temperaturen mit sich. Zeit für Warmes aus der Röhre! Bereite daher doch auch mal einen Rösti-Auflauf zu oder schiebe fix fiesen Ofenlachs mit Spinat und Tomaten hinein. Schon zum Frühstück eignen sich Ofengerichte, wie dieses Omelett vom Blech zeigt.

Harissa-Hähnchen vom Blech Nele 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Marinierzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenschenkel

Salz und Pfeffer

2 EL Harissa

2 EL Olivenöl

1 Bio-Zitrone

1 EL Honig

einige Zweige Thymian Zubereitung Tupfe die Hähnchenschenkel trocken und teile sie am Gelenk durch, sodass du den Ober- und Unterschenkel separierst.

Reibe das Fleisch mit etwas Salz und Pfeffer ein. Verrühre Harissa, Olivenöl, den Saft der halben Zitrone und den Honig und bepinsele das Huhn damit. Lass alles abgedeckt im Kühlschrank für 30 Minuten marinieren.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verteile die Hähnchenteile auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und verteile etwas Thymian sowie die restliche, in Scheiben geschnittene Zitrone darauf. Schiebe das Blech in den Ofen.

Backe die Hähnchenschenkel für 45 Minuten, bis sie gar sind. Serviere sie mit Couscous oder Reis. Notizen Wenn du magst, kannst du eine Handvoll Kirschtomaten halbieren und sie mit auf das Blech geben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.