Ofenlachs mit Spinat und Tomaten: schnelle Feierabendküche

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln und den Knoblauch an, bis sie glasig sind. Füge dann das Tomatenmark hinzu und brate es kurz mit an. Lösche dann mit den passierten Tomaten und der Sahne ab. Würze die Soße mit Salz, Pfeffer und Oregano und lasse sie einige Minuten auf niedriger Stufe köcheln.