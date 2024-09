Mediterraner Garneleneintopf: Perfekt für alle mit Meerweh

Wenn man eines sicher in so gut wie jedem Vorratsschrank findet, sind es Dosentomaten. Aber auch die müssen irgendwann einmal aufgebraucht werden. Du hast aber spontan keine Idee, was du damit anstellen sollst? Wir schon! Bereite daraus diesen köstlichen mediterranen Garneleneintopf zu.

Macht nur 15 Minuten Arbeit: mediterraner Garneleneintopf

Der Sommerurlaub ist noch in weiter Ferne? Kein Problem, denn dieser aromatische mediterrane Garneleneintopf kann Abhilfe schaffen. Er schmeckt fruchtig nach sonnigen Tomaten und dank der Garnelen auch nach Meer.

Der Garneleneintopf ist ein Rezept, das leicht und unkompliziert zuzubereiten ist. Neben den erwähnten Dosentomaten brauchst du einige mediterrane Gewürze, Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Petersilie. Nicht zu vergessen natürlich, die Garnelen. Die kaufst du am besten frisch. Achte darauf, Garnelen zu nehmen, die bereits geschält und geköpft sind. Das erspart dir zu Hause eine Menge Arbeit.

Schäle zuerst Zwiebel und Knoblauch und hacke beide klein. Danach schneidest du die Paprika und den Chili in Stücke. Schwitze die Zwiebel in einem Topf an, füge Knoblauch, Chili und Paprika hinzu und lösche alles mit Wasser und den Dosentomaten ab. Füge die Gewürze (Zucker, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Kümmel, Thymian und Oregano) hinzu und lass den Eintopf erst einmal zugedeckt für knapp 15 Minuten köcheln.

Nach der Kochzeit gibst du die Garnelen hinzu. Die sollten vollständig in der Flüssigkeit verschwinden, damit sie gut durchgaren können. Nach etwa drei Minuten sollten sie zartrosa und gar sein. Nun musst du nur noch den Sesam anrösten und die Petersilie hacken. Beides streust du zum Servieren über den Eintopf. Und, bist du gedanklich bereits am Mittelmeer und genießt die salzige Brise?

Serviere zum Garneleneintopf unbedingt frisches Baguette. Das schmeckt gut zu dem würzigen Gericht. Es hat aber noch eine zweite, weitaus wichtigere Funktion. Mit dem Brot kannst du auch den letzten Tropfen der tomatigen Brühe auftunken. Von diesem köstlichen Gericht soll schließlich nichts übrig bleiben.

