Dieser Nudelauflauf mit Lachs und Zitrone schmeckt einfach himmlisch

Was passt besser zusammen als Lachs, Zitrone und Nudeln? Kaum etwas, deswegen haben wir genau aus diesen leckeren Zutaten einen einfachen Auflauf gemacht. Probiere den Nudelauflauf mit Lachs-Zitronen-Soße unbedingt als dein nächstes Abendessen aus.

Nudelauflauf mit Lachs-Zitronen-Soße für ein frisches Abendessen

Dieser Auflauf geht schnell und schmeckt der ganzen Familie. Die Nudeln schwimmen in einer cremigen Soße aus Sahne und Zitrone. Alles wird von dem frischen Fisch getoppt. Auch wenn du sonst nicht der größte Fischfan bist, solltest du dieses Gericht mal ausprobieren. Lachs hat einen milden Eigengeschmack und ist daher für viele Menschen eine tolle Wahl.

Lachs enthält zwar viel Fett, das ist allerdings ziemlich gesund. Diese Fette sind nämlich ungesättigt und daher ein Unterschied zu den „ungesunden“ Fetten. Ungesättigte Fette können vom Körper nicht selbst hergestellt werden und müssen daher durch die Ernährung aufgenommen werden. Lachs enthält viel Omega-3-Fettsäuren. Das kann den Blutdruck senken und sogar die Hirnaktivität verbessern und Stress abbauen. Außerdem enthält der Lachs viele Mineralstoffe, die gut für die Knochen sind und Eiweiß, das beim Muskelerhalt und -aufbau hilft.

Wusstest du, warum der Lachs rosa ist? In freier Wildbahn frisst der Fisch hauptsächlich rote Krabbentiere wie Krebse und Garnelen. Durch den enthaltenen Farbstoff färbt sich das Fleisch leicht rosa. Ähnlich ist es übrigens auch bei Flamingos.

Doch Achtung: So toll die Vorzüge von Lachs auch sind, du solltest immer darauf achten, welchen Fisch du kaufst. Da die Wildbestände unter Überfischung leiden, wird häufig auf Massentierhaltung gesetzt. Das hat erhöhte Anteile an Antibiotika im Lachs zur Folge. Achte also darauf, dass du am besten zu Bio-Lachs greifst. Im Supermarkt kannst du auf bestimmte Siegel achten. Dazu zählen unter anderem das EU-Bio-Siegel und das ASC-Siegel.

Wenn du den richtigen Fisch ausgewählt hast, kannst du also mit einem guten Gewissen diesen leckeren Nudelauflauf mit Lachs-Zitronen-Soße zubereiten. Er schmeckt so frisch und salzig wie ein Ausflug ans Meer.

