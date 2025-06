Diese Heidelbeer-Brötchen begeistern mit fruchtiger Füllung

Weißt du morgens auch nie, womit du dein Brötchen belegen möchtest? Dann sind unsere gefüllten Heidelbeer-Brötchen die perfekte Lösung. Sie liefern den Belag nämlich gleich mit, denn sie sind mit frisch gekochtem Heidelbeer-Kompott gefüllt. Schnapp dir deine Backschürze, Rührschüssel und die passenden Zutaten und backe gleich los.

So gelingen die Heidelbeer-Brötchen

Wenn das Frühstück schon die wichtigste Mahlzeit des Tages sein soll, dann wollen wir auch geschmacklich auf nichts verzichten. Ein Highlight auf dem Frühstückstisch sind da ganz klar unsere gefüllten Heidelbeer-Brötchen. Die schmecken süß, sind fluffig und das Beste: Sie haben eine fruchtige Füllung. Mmh, einfach nur lecker!

Das Backen der Brötchen ist gar nicht kompliziert, erfordert aber etwas Geduld und Übung. Am beste backst du sie nicht unbedingt, wenn du es morgens eilig hast. Beginne dabei zuerst mit dem Hefeteig, denn der muss etwa eine Stunde lang gehen.

Während der Teig sein Volumen in Ruhe verdoppelt, machst du dich schon mal an die Füllung. Aus Heidelbeeren, Vanillemark, Zucker, etwas Zitronensaft und Stärke kochen wir ein schnelles Kompott. Danach wird der Teig in zehn Portionen geteilt, zu Kugeln gerollt und flach gedrückt. Gib einen Teelöffel des Kompotts in die Mitte, falte den Teigladen zusammen, drücke die Ränder gut an und rolle dann alles wieder zu einem runden Brötchen. Ist das geschafft, ist der kompliziertere Teil der Zubereitung auch schon hinter dir.

Lass die Brötchen auf einem Backblech noch einmal 20 Minuten ruhen und backe sie dann goldbraun. Betreue sie anschließend mit Puderzucker und genieße sie lauwarm.

Die Brötchen schmecken übrigens nicht nur mit Heidelbeerfüllung. Probiere sie auch mal mit Erdbeeren, Pflaumenmus oder Kirschen. Und hast du mal keine Lust, ein Kompott zu kochen, dann verwende einfach deine Lieblingsmarmelade als Füllung.

Heidelbeer-Brötchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 55 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Hefeteig: 1 Würfel frische Hefe 42 g

250 ml lauwarme Milch

75 g Zucker

500 g Weizenmehl Type 550

1 Prise Salz

1 Ei

60 g weiche Butter Für das Heidelbeerkompott: 250 g Heidelbeeren frisch oder TK

2 EL Zucker

1 TL Zitronensaft

1 Vanilleschote

1 TL Speisestärke Zum Bestreuen: 2 EL Puderzucker Zubereitung Löse die Hefe in der lauwarmen Milch mit 1 TL Zucker auf und lass sie 10 Minuten stehen.

Fülle Mehl, den restlichen Zucker, Salz, Ei und die weiche Butter in eine Rührschüssel. Füge die Hefemischung hinzu und verknete alles zu einem glatten Teig. Decke den Teig mit einem Küchentuch ab und lass ihn 1 Stunde gehen.

Bereite in der Zwischenzeit die Heidelbeerfüllung zu. Koche die Heidelbeeren zusammen mit Zucker, dem Zitronensaft und dem Mark einer Vanilleschote in einem Topf auf. Verrühre die Stärke mit 2 EL Wasser, gib sie zu den Heidelbeeren und lass die Masse unter Rühren so lange köcheln, bis sie andickt. Lass die Heidelbeeren anschließend gut abkühlen.

Teile den Teig nach der Gehzeit in 10 gleich große Portionen und rolle sie jeweils zu einer Kugel. Drücke die Kugel flach und gib 1 TL des Heidelbeerkompotts in die Mitte. Verschließe die Teigfladen vorsichtig, damit die Füllung nicht wieder herausläuft, drücke die Ränder fest zusammen und forme sie dann wieder zu einer Kugel.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier 🛒 aus.

Lege die Brötchen auf das vorbereitete Backblech und lass sie dort abgedeckt noch einmal für 20 Minuten gehen.

Backe die Brötchen 18–20 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Lass sie anschließend etwas abkühlen und bestäube sie mit Puderzucker. Serviere sie noch leicht warm.

