Vegane Schokobrötchen: fluffig, süß und einfach himmlisch

Erwärme die Sojamilch auf etwa 40 °C und gieße sie in eine kleine Schüssel. Löse 2 EL Zucker und die Hefe darin auf, stelle es kurz zur Seite.

Vermische in einer großen Schüssel Mehl, Salz und den restlichen Zucker. Forme eine Mulde in der Mitte, gieße die Hefemischung hinein und füge dann den Sojajoghurt sowie die Butter in kleinen Würfeln hinzu.