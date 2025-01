Vegane Brioche-Brötchen backen: So geht’s

Was gibt’s zum Frühstück? Wir haben Lust auf duftende Brötchen und da wir uns mitten im Veganuary befinden, backen wir frische vegane Brioche-Brötchen. Die brauchen zwar etwas Ruhezeit, weil wir sie mit Hefe machen, aber das fluffige Ergebnis ist so lecker, dass wir die gerne in Kauf nehmen.

Rezept für vegane Brioche-Brötchen: Frühstücksklassiker

Brioche-Brötchen sind im Gegensatz zu herkömmlichen Brötchen viel softer und haben eine knusprige Kruste. Die weichen Teilchen stammen ursprünglich aus Frankreich, werden gern für Burger genutzt, schmecken aber auch süß wunderbar. Wir lassen uns unsere veganen Brioche-Brötchen zum Frühstück schmecken.

Übrigens: Wenn du möchtest, kannst du den Hefeteig der veganen Brioche-Brötchen noch verfeinern. Peppe ihn beispielsweise mit gehackter Zartbitterschokolade oder veganen Schokotropfen 🛒 auf. Die findest du in gut sortierten Supermärkten oder Drogerien, kannst sie aber ebenso gut online bestellen. Aber auch Rosinen machen sich super im Teig. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Knete die extra Zutat einfach unter, bevor du den Teig das erste Mal ruhen lässt. Achte nur darauf, nicht zu viel von der Zutat deiner Wahl zu verwenden, damit die Brötchen trotzdem noch schön fluffig werden.

Ganz besonders lecker schmecken sie, wenn sie noch leicht warm sind. Wir empfehlen, die veganen Brioche-Brötchen mit Margarine und dann wahlweise mit fruchtiger Marmelade oder cremiger Nusscreme zu bestreichen. Herrlich – so kann der Tag ja nur gut werden!

Gut zu wissen: Welche veganen Milch-Alternativen gibt es und wofür eignet sich welche Sorte? Wir geben in unserem Leckerwissen außerdem praktische Tipps zum Backen ohne Ei.

Und was gibt es noch alles in der veganen Backstube? Vegane Frühlingszwiebel-Waffeln sorgen für einen herzhaften Start in den Tag, Pistazien-Croissants sind köstlich süß gefüllt, und eine vegane Sachertorte schmeckt am Nachmittag.

Vegane Brioche-Brötchen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Pck. Trockenhefe

50 g Zucker

120 ml pflanzliche Milch lauwarm, plus 1 EL

500 g Dinkelmehl

1 TL Salz

50 g pflanzliche Margarine

150 g pflanzlicher Joghurt Zubereitung Rühre die Hefe und 1 EL Zucker in die Milch, bis sich beides aufgelöst hat.

Mische das Mehl mit dem übrigen Zucker und dem Salz in einer Schüssel. Forme eine Mulde und gieße die Hefemilch hinein. Gib die Butter in Stückchen und den Joghurt dazu und verknete alles zu einem Teig.

Decke den Teig in der Schüssel mit einem feuchten Tuch ab und lass ihn eine Stunde ruhen. Er sollte sein Volumen verdoppeln.

Teile den Teig in 10 gleich große Portionen und forme daraus Brötchen. Lege diese auf ein Blech mit Backpapier oder in eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform.

Bedecke sie abermals mit einem feuchten Tuch und lass sie 30 Minuten ruhen.

Heize den Ofen kurz vor Ende der Ruhezeit auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor. Streiche die Oberseite der Brötchen mit etwas Milch ein und backe sie für 25 Minuten. Notizen Wer mag, kann den Teig noch mit gehackter Zartbitterschokolade oder Rosinen verfeinern.

