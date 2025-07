Farbenfroh, fruchtig, voller Aromen: Das ist der Heidelbeer-Mais-Salat

Im Sommer stehen oftmals leichte, frische Rezepte auf dem Speiseplan, die den Körper bei Hitze nicht zusätzlich belasten. Der Heidelbeer-Mais-Salat bringt die perfekte Kombination aus süßen Heidelbeeren und knackigem Mais auf deinen Teller und macht nicht nur satt, sondern schmeckt auch richtig gut.

Schnelles Rezept für Heidelbeer-Mais-Salat

Der süße Mais bringt eine angenehme Textur und einen milden Geschmack mit, während die Heidelbeeren kleine Geschmacksexplosionen im Mund sind und wertvolle Antioxidantien liefern. Zwiebeln sorgen für Würze, Gurke für eine weitere optische sowie geschmackliche Komponente. Ein Dressing aus Limettensaft, Öl, Honig, Salz und Pfeffer rundet den Salat ab.

Die Zutaten halten sich in Grenzen und auch die Zubereitung geht leicht von der Hand. Wasche die Heidelbeeren und gieße den Mais aus der Dose in ein Sieb. Schneide eine kleine Gurke in Scheiben und eine halbe Zwiebel in Ringe. Für die Optik haben wir eine rote Zwiebel verwendet, aber du kannst selbstverständlich auch eine weiße nehmen. Rühre dann das Dressing an und vermische alle Zutaten in einer Schüssel miteinander. Lass den Salat noch kurz ziehen und serviere ihn, wenn du willst, mit frischem Koriander.

Dieses wunderbar leichte und fruchtige Rezept ist perfekt für den Sommer. Du kannst den Heidelbeer-Mais-Salat als Beilage reichen oder als schnelles Lunch im Büro oder zu Hause genießen. Verfeinere ihn dabei gern nach deinen Vorlieben. Geröstete Pinien- oder Sonnenblumenkerne passen gut. Aber auch Radieschen, Granatapfelkerne oder Käse wie Feta oder Ziegenkäse.

Heidelbeer-Mais-Salat Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 1 Dose Mais rund 300 g

200 g Heidelbeeren

1 kleine Gurke

1/2 rote Zwiebel Für das Dressing: 3 EL Limettensaft

1 EL Öl

2 TL Honig

Salz und Pfeffer Zubereitung Gieße den Mais in ein Sieb 🛒 ab.

Wasche die Heidelbeeren und die Gurke. Schneide letztere in Scheiben.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Ringe.

Rühre das Dressing an.

Vermenge alle Zutaten in einer Schüssel miteinander und lass den Heidelbeer-Mais-Salat kurz durchziehen. Notizen Streue nach Belieben noch frischen Koriander über den Salat.

