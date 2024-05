Hotdog-Kroketten-Rezept aus dem Ofen: weniger Fett, geniale Füllung!

Schäle und wasche die Kartoffeln. Bringe sie in einem Topf voller Wasser zum Kochen, doch lasse sie nicht länger als acht Minuten kochen. Sobald du dir nicht mehr die Finger an den Knollen verbrennst, kannst du sie in einer großen Schüssel reiben und mit Parmesan, Mehl, Oregano, Salz und Pfeffer mischen.