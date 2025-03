Musst du die Heißluftfritteuse vorheizen?

Hast du auch schon eine Heißluftfritteuse? Falls ja, bist du zumindest voll im Trend. Das kleine Küchengerät erobert immer und immer mehr die Herzen der Menschen und ist aus der modernen Küche nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn sie strotzt nur so vor Vorteilen. Angeblich muss man sie nicht mal vorheizen. Doch stimmt das überhaupt? Schließlich steht dieser Vorgang immer wieder in Rezepten. Wir klären heute, ob du deine Heißluftfritteuse vorheizen musst oder nicht.

Heißluftfritteuse vorheizen: Darum ist es sinnvoll

Ob man Öfen und auch Heißluftfritteusen vorheizen muss, ist immer wieder ein umstrittenes Thema. Einige schwören darauf, andere halten es für Energieverschwendung. Der größte Vorteil eines Airfryers, so meinen viele, ist, dass das Vorheizen wegfällt. Die Heizkammer ist kleiner als die eines herkömmlichen Ofens und wird so schnell heiß, dass ein Vorheizen gar nicht notwendig ist. Dennoch steht in vielen Rezepten, dass genau dieser Schritt stattfinden soll. Was denn nun? Heißluftfritteuse vorheizen oder nicht?

Drei Gründe für das Vorheizen

Grundsätzlich gilt: Eine Heißluftfritteuse musst du nicht vorheizen. Bei Ofenkartoffeln oder –gemüse würdest du deinen Backofen vermutlich ebenso wenig vor der Zubereitung erhitzen. Bei einigen Lebensmittel und Zubereitungsarten jedoch hat es jedoch durchaus einen Sinn.

Gelinggarantie

In vielen Rezepten steht das Vorheizen aus einem bestimmten Grund: Jedes Küchengerät funktioniert anders und hat seine eigenen Vorteile und Macken. Vielleicht wird deine Heißluftfritteuse extrem schnell heiß, die deiner Nachbarin aber nicht. Blöd, wenn dann im Rezept eine Zubereitungszeit steht, die nicht eingehalten werden kann. Das Vorheizen setzt also voraus, dass eine bestimmte Grundtemperatur herrscht, bei der die Gerichte eine bestimmte Zeit brauchen, um fertig zu werden. Manche Rezepte sind außerdem auf eine konstante Temperatur angewiesen, um erfolgreich zubereitet werden zu können.

Knusprigkeit

Ein weiterer Grund, warum es sinnvoll sein kann, die Heißluftfritteuse vorzuheizen, ist die Konsistenz der Gerichte. Möchtest du etwas kochen, das besonders knusprig ist, lohnt es sich, dem Gerät etwas Vorlauf zu geben. Legst du Frittiergut, beispielsweise Pommes aus dem Airfryer, in eine vorgeheizte Umgebung, funktioniert das quasi wie scharfes Anbraten. Das heißt die Oberfläche der Zutaten bekommt Röstaromen, natürlich vorkommende Zucker karamellisieren und der Geschmack wird wunderbar intensiv. Ein Beispiel hierfür ist der Kartoffelsalat aus dem Airfryer aus dem Video oben.

Zeit sparen

In einem vorgeheizten Airfryer garen Lebensmittel schneller. Nutze die Zeit, die das Gerät zum Vorheizen braucht, um deine Zutaten vorzubereiten.

Wie du siehst, gibt es einige Gründe, die dafür sprechen, die Heißluftfritteuse vorzuheizen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Ofen spart das übrigens trotzdem Energie. So musst du einen wesentlich kleineren Raum heizen. Außerdem funktioniert eine Heißluftfritteuse mit Umluft, weshalb das Vorheizen viel schneller geht. Aber das gilt nicht für alle Zubereitungen.

Hierbei solltest du die Heißluftfritteuse nicht vorheizen

So sinnvoll es teilweise ist, die Heißluftfritteuse vorzuheizen, bei einigen Zutaten gibt es keine Vorteile oder ist sogar gefährlich. Achte besonders darauf, dass sich beim Vorheizen kein Backpapier in der Fritteuse befindet. Dieses kann mit den Heizelementen in Berührung kommen und Feuer fangen.

Hast du das Glück, eine große Heißluftfritteuse zu besitzen und bist somit in der Lage, große Lebensmittel zu garen, musst du ebenfalls aufpassen. Es kann nämlich sein, dass diese von außen verbrennen, während sie innen noch roh sind. Daher solltest du hier darauf verzichten, die Heißluftfritteuse vorzuheizen. Du siehst, unsere Frage nach dem Vorheizen ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Dennoch hoffen wir, dass dir dieser kleine Ratgeber etwas geholfen hat, um weiterhin köstliches Essen aus dem Airfryer zuzubereiten.