Verfeinere deine Küche mit dieser genialen Marmeladen-Kreation

Klassische Marmelade kann jeder – aber diese herzhafte Variante wirst du so schnell nicht vergessen! Fruchtig-süße Blaubeeren, rote Zwiebeln und ein intensiver Mix aus Rotwein, Balsamico und frischen Kräutern sorgen für eine außergewöhnliche Geschmackskombination. Probier’s aus und lass dich von dieser besonderen Marmelade begeistern!

Rezept für herzhafte Blaubeer-Zwiebel-Marmelade: überraschend würzig

Unsere herzhafte Blaubeer-Zwiebel-Marmelade ist perfekt als Highlight auf der Käseplatte oder beim Brunch, zum Verfeinern von Sandwiches oder einfach als ausgefallenes Mitbringsel aus deiner Küche. Gerade, wenn du nach einem einfachen Rezept suchst, mit dem du Eindruck schinden kannst, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Marmelade ganz leicht nachkochen kannst.

Blaubeeren und Zwiebeln sind offensichtlich die Hauptdarsteller. Außerdem benötigst du frische Kräuter. Wir verfeinern unseren herzhaft-süßen Aufstrich mit Rosmarin und Thymian. Zudem darf Zucker, Balsamico-Essig, etwas Rotwein, Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer nicht fehlen.

Die Zwiebeln schälst und schneidest du in feine Ringe und dünstest sie in Olivenöl glasig an. Dann kommen die Blaubeeren dazu. Sobald sie aufgeplatzt sind, löschst du mit Wein und Essig ab, rührst die anderen Zutaten unter und gibst die Kräuter hinzu, bevor du alles für eine halbe Stunde köcheln lässt.

Nachdem Kochen, kannst du die herzhafte Blaubeer-Zwiebel-Marmelade in ein zuvor sterilisiertes Glas füllen. Verschließe es im Anschluss ganz fest und lass die Marmelade abkühlen. Danach ist sie bereit für den Verzehr. Lass es dir schmecken!

Herzhafte Blaubeer-Zwiebel-Marmelade Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien (ca. 500 ml, gibt's online hier 🛒 1 Einmachglas Zutaten 1x 2x 3x 3 rote Zwiebeln

1-2 EL Olivenöl

250 g Blaubeeren

100 ml Rotwein z.B. diesen hier 🛒

50 ml Balsamico-Essig

100 g brauner Zucker

1 Zweig frischer Thymian

1 Zweig frischer Rosmarin

Salz nach Geschmack

Frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe.

Erhitze in einem Topf etwas Olivenöl und dünste die Zwiebeln bei mittlerer Hitze an, bis sie weich werden.

Gib die Blaubeeren dazu und lass sie kurz mitkochen, bis sie aufplatzen.

Lösche das Ganze mit Rotwein und Balsamico-Essig ab.

Rühre den braunen Zucker ein und füge Thymian und den Rosmarin hinzu.

Würze mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer. Schmecke mit einem Spritzer Zitronensaft ab.

Lass die Mischung bei geringer Hitze etwa 30 Minuten köcheln, bis die Konsistenz eindickt.

Entferne anschließend den Thymian- und den Rosmarinzweig.

Fülle die Marmelade heiß in sterile Gläser, verschließe sie gut und lass sie abkühlen.

