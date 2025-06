Bring den Crunch in deine Küche: mit diesem herzhaften Kräuter-Granola

Du denkst bei Granola nur an süßes Knuspermüsli? Challenge accepted! Dieses herzhafte Kräuter-Granola wird deine bisherigen Vorstellungen komplett revolutionieren: Knackige Kerne, aromatische Kräuter und eine Extraportion Würze machen es zum perfekten Allrounder für Salate oder Suppen – oder einfach zum Snacken zwischendurch. Glaub mir, das wirst du öfter machen wollen!

Herzhaftes Kräuter-Granola: wenn’s mal knusprig-würzig sein soll

Bei süßem Granola muss man nicht lange überlegen: etwas Milch oder Joghurt dazu, vielleicht noch ein bisschen frisches Obst und fertig ist eine Bowl voller Crunch. Doch wie und wozu lässt sich eine herzhafte Version des Knuspermüslis verspeisen? Zum Glück haben wir bei Leckerschmecker nicht nur eine Vielzahl an Rezepten für dich parat. Wir verraten dir auch, wie du sie am besten miteinander kombinieren oder mit was du sie verfeinern oder servieren kannst.

Unser herzhaftes Kräuter-Granola ist ein wahrer Alleskönner. Daher kannst du es auch vielseitig verwenden. Vor allem als Topping für Salate eignet es sich wunderbar. Denn es bringt Würze und Textur und verleiht jedem Salat einen Extra-Kick. Ob cremige Kürbis- oder klassische Tomatensuppe, auch als Suppen-Topping eignet sich unser herzhaftes Kräuter-Granola wunderbar.

Außerdem lässt es sich hervorragend als Snack genießen. Einfach etwas Kräuterquark in eine Schüssel geben, mit dem Gemüse deiner Wahl und dem Kräuter-Granola toppen. Schon hast du eine gesunde Zwischenmahlzeit. Oder du peppst dein Abendbrot damit auf, indem du etwas darüberstreust.

Eines der besten Dinge an selbst gemachtem Granola: Du kannst es so zusammenstellen, wie du es willst. Für zusätzlichen Crunch kannst du einen Teil der Haferflocken gegen gepufften Quinoa austauschen. Für mehr Schärfe sorgen ein paar Chiliflocken in der Mischung. Und auch mit den restlichen Zutaten kannst du experimentieren. Wie wären zum Beispiel ein paar schwarze Oliven im Granola? Viel Spaß beim Ausprobieren!

Herzhaftes Kräuter-Granola Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 10 Zutaten 1x 2x 3x 40 g Pekannüsse

30 g Cashews

30 g getrocknete Tomaten

200 g Haferflocken

20 g Sonnenblumenkerne

30 g Kürbiskerne

1 EL Thymian

1 EL Oregano

1 TL Rosmarin

1 TL Basilikum

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Knoblauchpulver

2 EL Olivenöl

2 EL Ahornsirup

1 EL Tahini gibt's online, z.B. hier 🛒

1 EL Apfelessig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 160 °C Umluft vor.

Hacke die Pekannüsse und Cashews grob. Schneide die getrockneten Tomaten klein.

Vermenge Haferflocken, Nüsse, Kerne und Gewürze in einer großen Schüssel vermengen.

Gib Olivenöl, Ahornsirup, Tahini und Apfelessig dazu und mischen alles gut durch, sodass die Zutaten leicht benetzt sind.

Verteile die Mischung auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech

Backe das Ganze im Ofen ca. 20–25 Minuten goldbraun und knusprig. Mische das Granola zwischendurch, damit nichts anbrennt.

Nimm das Granola aus dem Ofen, lass es abkühlen und fülle es in luftdichte Gläser.

