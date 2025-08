Protein-Power: So gelingt eine nährstoffreiche Pizza

Vermische Kichererbsenmehl, griechischen Joghurt, Olivenöl, Backpulver und eine Prise Salz und Pfeffer in einer großen Schüssel. Knete die Zutaten zu einem Teig und forme daraus eine große Kugel. Stelle den Teig beiseite.

Gib die passierten Tomaten in eine kleine Schüssel, füge den gepressten Knoblauch und die italienischen Kräuter dazu. Würze mit Salz und Pfeffer.

Wasche Paprika und Zucchini, entkerne die Paprika und schneide beides in dünne Streifen oder Scheiben. Schäle die rote Zwiebel und schneide sie in feine Ringe. Gieße den Mais ab und lass ihn in einem Sieb abtropfen.