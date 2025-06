Dieser Blechkuchen mit Himbeeren und Schmand schmeckt nach Sommer

Wenn ein Kuchen so gut ist, dass er schon beim ersten Bissen die Bilder von Sommer und Sonne vor dem inneren Auge erscheinen lässt, dann weißt du: Du hast etwas richtig gemacht. Dieser Himbeer-Schmandkuchen vom Blech ist genau so ein Kuchen. Er ist für viele Naschkatzen gleichzeitig gemacht und schmeckt so sommerlich, dass es nicht einmal schlimm ist, wenn man ihn nicht etwa auf einer Picknickdecke in der Sonne, sondern aufgrund eines Regengusses drinnen verspeisen muss. Hier ist das Rezept.

Rezept für Himbeer-Schmandkuchen vom Blech

Blechkuchen sind immer eine gute Idee: Sie versorgen gleich mehrere Kuchenfans mit einem leckeren Snack und sind meist super einfach zubereitet. Dennoch schmecken sie niemals langweilig. Himbeer-Schmandkuchen vom Blech zum Beispiel ist ein wahrer Hit für Fans von einem Kuchengenuss der extra saftigen Art. Zu einem köstlichen Rührteig, der gleichzeitig fluffig und schön reichhaltig ist, gesellen sich frische, saftige Beeren. Das kann nur gut werden!

Die Basis dieses Blechkuchens ist ein einfacher Rührteig aus Butter, Milch, Zucker, Eiern, etwas Vanille und Schmand. Dieser ersetzt einen Teil der Flüssigkeit, also Milch, und macht den Teig schön weich. Wichtig ist, dass du den Schmand wirklich nur kurz unterrührst, damit die Masse nicht zu schwer wird. Danach kommt das Mehl samt Backpulver dazu. Der fertige Teig ist cremig, aber nicht flüssig – ideal zum Verteilen auf dem Blech.

Dann brauchst du nur noch frische Himbeeren. Verteile die Beeren auf dem Teig und drücke sie ganz leicht ein. Beim Backen werden sie weich und bleiben doch saftig, da ihr Saft nicht in den umliegenden Teig entwischen kann. Kannst du partout keine frischen Himbeeren finden, verwende tiefgekühlte. Schaue aber, dass sie vor dem Backen nicht auftauen, damit sie ihre Form behalten.

Lass den Kuchen vor dem Servieren auskühlen und bestäube die Stücke mit etwas Puderzucker. So lecker kann ein einfaches Rezept schmecken. Nimm dir gern noch ein Stück!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Blechkuchen sind immer eine gute Idee. Backe doch auch mal Aprikosen-Schmandkuchen vom Blech, Erdbeerkuchen mit Vanillepudding vom Blech oder Buttermilchkuchen mit Zitrone. Jetzt geht es aber erst einmal an den Himbeer-Schmandkuchen vom Blech. Viel Spaß!

Himbeer-Schmandkuchen vom Blech Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 1 Blech Kochutensilien (ca. 30 x 40 cm, z.B. dieses hier 🛒 1 Backblech Zutaten 1x 2x 3x 250 g weiche Butter

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier

200 g Schmand

100 ml Milch

350 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

300 g Himbeeren

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette ein Backblech oder lege es mit Backpapier aus.

Schlage die Butter mit Zucker und Vanillezucker cremig. Rühre die Eier nacheinander unter. Gib den Schmand und die Milch dazu und verrühre alles nur kurz, bis die Masse glatt ist.

Siebe das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz dazu und rühre es unter, bis ein cremiger Teig entsteht.

Verstreiche den Teig gleichmäßig auf dem Blech. Verteile die Himbeeren darauf und drücke sie leicht in den Teig.

Backe den Kuchen etwa 30 Minuten, bis er goldgelb ist (Stäbchenprobe nicht vergessen!).

Lass den Kuchen abkühlen und bestäube ihn vor dem Servieren mit Puderzucker.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.