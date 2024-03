Himbeer-Schnitten ohne Backen: einfacher Kuchengenuss ohne Ofen

Sehnst du dich nach einem fruchtig-frischen Dessertgenuss, der ganz ohne Ofen auskommt? Dann lass dir unsere Himbeer-Schnitten nicht entgehen! Einfach in der Herstellung und perfekt für die strahlenden Tage des Frühlings oder um feierliche Momente zu versüßen.

Einfaches Rezept für Himbeer-Schnitten ohne Backen

Wenn du nach einer schnellen und einfachen Möglichkeit suchst, um deine Gäste zu beeindrucken oder dich selbst zu verwöhnen, dann haben wir das perfekte Rezept für dich: Himbeer-Schnitten mit Vanillecreme – ganz ohne Backen!

Wusstest du übrigens, dass Himbeeren nicht nur köstlich, sondern auch reich an Antioxidantien und Vitaminen sind? Sie haben in der Regel von Juni bis September Saison und sind dann am frischesten und leckersten. Wenn du keine frischen Himbeeren bekommen kannst, kannst du auch gefrorene verwenden und diese vorher auftauen.

Wenn du die Himbeer-Schnitten etwas gesünder machen möchtest, kannst du den Puderzucker durch Kokosblütenzucker und den Frischkäse durch Quark oder Joghurt mit geringerem Fettgehalt ersetzen. Um das Rezept noch frischer zu machen, kannst du zusätzlich eine Limette auspressen und den Saft unter die Frischkäse-Creme mischen.

Gönne dir und deinen Gästen diesen leckeren Kuchen. Du brauchst keinen Backofen oder besondere Fähigkeiten, um die Himbeer-Schnitten zuzubereiten. Mit nur wenigen Zutaten kannst du ein köstliches und erfrischendes Dessert zaubern. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Himbeer-Schnitten ohne Backen Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 200 g Löffelbiskuits

150 g Butter

250 g Frischkäse

100 g Puderzucker

1 Vanilleschote

300 ml Schlagsahne

300 g frische oder tiefgekühlte Himbeeren Zubereitung Zerstoße die Löffelbiskuits in einer Schüssel.

Schmilz die Butter und gib sie zu den Löffelbiskuits hinzu. Vermische beides gut miteinander.

Gib die Mischung auf den Boden einer runden Form und drücke sie fest. Stelle die Form in den Kühlschrank, damit die Mischung hart wird.

Schlage den Frischkäse mit dem Puderzucker und dem Mark der Vanilleschote in einer separaten Schüssel glatt. Schlage anschließend auch die Schlagsahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Frischkäse-Mischung.

Gib die Hälfte der Mischung auf den Löffelbiskuit-Boden und verteile die Himbeeren auf der Creme.

Gib den Rest der Frischkäse-Creme auf die Himbeeren und streiche sie glatt.

Stelle die Form für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Schnitten fest werden.

