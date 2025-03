Himbeer-Kokos-Fudge: süße Versuchung, ganz ohne Zucker

Fudge ist weiches Karamell, das wir vor allem aus der englischen und amerikanischen Küche kennen. Die Süßigkeit ist weich, aber nicht zu klebrig, mit einem angenehmen Schmelz auf der Zunge. Während klassischer Fudge oft mit Vanille oder Schokolade zubereitet wird, gibt es unzählige Variationen. Wir bereiten heute einen Himbeer-Kokos-Fudge zu, der zum Niederknien lecker ist. Machst du mit?

Einfaches Rezept für zuckerfreien Himbeer-Kokos-Fudge

Ich bin ein echtes Schleckermäulchen und kann mich bei Süßigkeiten kaum zurückhalten. Vor einigen Wochen war ich auf einer Lebensmittelmesse, auf der es einen Stand nur mit englischem Fuge gab – von Erdbeer-Vanille über Salzkaramell bis hin zu Schoko-Nuss. Die Auswahl war riesig und es landete mehr als nur eine Sorte in meiner Tüte.

Das Besondere an unserem Himbeer-Kokos-Fudge ist, dass er zuckerfrei und vegan ist, denn wir verwenden Kokoscreme anstelle von Butter und süßen ihn optional nur mit etwas Ahornsirup. Rosenwasser und Zitronenabrieb sorgen für ein frisches Aroma.

Auch die Zubereitung vereinfachen wir etwas. Zuerst schmelzen wir die Kokoscreme in einer Pfanne. Anschließend pürieren wir die Himbeeren mit dem Rosenwasser und der geschmolzenen Kokoscreme fein. Dann rühren wir nur noch den Zitronenschalenabrieb und optional den Ahornsirup unter. Jetzt füllen wir die Masse nur noch in eine Kastenform und lasse sie aushärten. Nach einer Stunde können wir den Himbeer-Kokos-Fudge in Stücke schneiden und vernaschen.

Wenn etwas Fudge übrig bleibt, kann man ihn in Cellophantütchen verpackt super verschenken. Der Geschmack und die schöne Farbe begeistern jeden. Aber wir bezweifeln, dass du etwas von der süßen Leckerei abgeben willst.

Weil wir von der zarten Süßigkeit nicht genug bekommen können, bereiten wir uns gleich noch Schokoladen-Fudge und Karamellbonbons zu. Ein echter Hingucker ist der Regenbogen-Fudge.