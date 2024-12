Selbstgemachte Karamellbonbons: Achtung, die machen süchtig!

Es gibt Süßigkeiten, von denen kann man einfach nicht genug bekommen. Solche, nach denen man in regelmäßigen Abständen Heißhungerattacken bekommt und an die man mit einem Lächeln auf den Lippen denkt. An dieser Stelle eine Warnung: Diese selbstgemachten Karamellbonbons werden dich bis in deine Träume verfolgen. Aber keine Sorge: Es werden schöne Träume sein, versprochen!

Selbstgemachte Karamellbonbons: himmlisch süß und herrlich einfach

Vermutlich kennst du die Situation: Du stehst in der Küche und plötzlich fällt dir siedend heiß ein, dass du abends auf einen Geburtstag eingeladen bist. Schön und gut, Zeit ist da. aber was kannst du jetzt verschenken? Vielleicht haben die Geschäfte nicht auf, vielleicht hast du auch einfach keine Idee, was du kaufen könntest. Keine Bange, für solche Fälle gibt es diese selbstgemachten Karamellbonbons. Denn es gibt erstens kaum etwas schöneres als hausgemachte Geschenke zum Vernaschen und zweitens schmecken sie einfach so herrlich, dass das Geburtstagskind sie vermutlich gegen die anderen Gäste verteidigen muss.

Selbstgemachte Karamellbonbons bestehen aus nur fünf Zutaten und etwas Salz und sind wirklich nicht schwer zu machen. Du musst wirklich nur alles zusammenmischen, aufkochen und dann so lange köcheln lassen, bis alles eine cremige Konsistenz und eine wunderschöne Karamellfarbe hat. Dann muss die Masse abkühlen und schon kannst du sie in Formen schneiden, verpacken und deinen Lieben eine Freude machen. Aber Achtung: Vorsichtig mit dem Probieren! Hast du einmal angefangen, wird es schwierig sein, wieder mit dem Naschen aufzuhören.

Wir orientieren uns bei unserem Rezept für selbstgemachte Karamellbonbons an dem in England so beliebten Fudge. Das heißt, wir versuchen nicht, harte Bonbons herzustellen, sonders setzen auf eine weiche Konsistenz, die man abbeißen kann. Aber keine Sorge, hier bleibt trotzdem nichts an den Zähnen kleben!

Du musst bei der Herstellung nur zwei Sachen beachten: Probiere die Masse für deine selbstgemachten Karamellbonbons nicht direkt mit dem Finger aus dem Topf! Zucker karamellisiert erst bei sehr hohen Temperaturen, du könntest dich verbrennen. Lass‘ der Masse außerdem etwas Zeit. Sie sollte die Konsistenz von Honig haben, bevor du sie zum Abkühlen in eine Form füllst. Nur so bekommen die Bonbons die richtige Konsistenz und kleben nicht zusammen.

Hast du Lust auf mehr einfache Pralinenrezepte? Dann hole dir hier Inspiration: Unsere einfachen Schokoladentrüffel schmecken wie aus der edelsten Pâtisserie. Red-Velvet-Pralinen bieten eine Kuchen-Überraschung im schokoladigen Mantel. Und bei diesen Pralinen mit nur drei Zutaten kannst du deiner kreativen Ader freien Lauf lassen.