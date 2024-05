Dieser Himbeer-Schokokuchen gelingt dir garantiert!      

Hier sind zwei Worte, die dir bestimmt das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen: Himbeer-Schokokuchen. Und die Beschreibung macht es nur besser: Zwei Schichten Schokokuchen, gefüllt mit süßer Himbeermarmelade und umhüllt von einer knackigen Schokoladenschicht. Dazu frische, reife, saftige Himbeeren. Na, Appetit bekommen? Dann zieh dir eine Kochschürze über, wir backen einen Kuchen!

Himbeer-Schokokuchen: nahezu verführerisch lecker

Himbeeren sind schon ein tolles Obst. Die kleinen, leicht pelzigen Beeren bestehen aus mehreren runden Kammern, die jeweils gefüllt sind mit köstlichem, süß-säuerlichem Fruchtfleisch. Wer sie als Kind nicht wie kleine Hütchen auf die Fingerkuppen gesetzt hat, nur um sie dann einzeln zu vernaschen, hat wirklich etwas verpasst! Aber auch wenn du das Kindesalter schon länger hinter dir hast, diese Freude soll dir nicht verwehrt bleiben! Denn auf unserem Himbeer-Schokokuchen türmen sich zahllose frische Himbeeren, die du von deinen Fingern zupfen kannst.

Die Himbeere ist eine der beliebtesten Gartenpflanzen der Deutschen. Die kleine Frucht ist genau genommen keine Beere, sondern eine sogenannte Sammelsteinfrucht. Ihr Name ist aus dem Althochdeutschen abgeleitet und bedeutet „Beere der Hirschkuh“. Seit dem 16. Jahrhundert werden Himbeeren, die zur Familie der Rosengewächse gehören und deshalb feine Dornen an den Stielen haben, in Mitteleuropa kultiviert. Heute ist sie besonders in Süßspeisen beliebt und eignet sich perfekt für Kuchen – wie unseren Himbeer-Schokokuchen.

Der Himbeer-Schokokuchen ist ein perfektes Frühlingsgebäck: Er besteht aus zwei Schichten saftigem Schokokuchen, gefüllt mit Himbeermarmelade. Und keine Sorge: Du musst nicht zwei Springformen gleichzeitig in den Ofen quetschen, der Boden geht genug auf, um ihn mittig durchzuschneiden. Zum Schluss umhüllst du den Kuchen – oder sollten wir lieber die „Torte“ sagen – mit einer knackigen Schokoschicht und stapelst ordentlich frische Beeren obendrauf. Jeder Geburtstag, jede Gartenparty und jedes nachmittägliche Kaffee-Kuchen wird damit zu etwas ganz Besonderem!

