Mit diesem Kuchen fruchtig frisch in den Frühling starten: Zitronen-Himbeer-Käsekuchen

Im Juni ist es wieder so weit: Ihre Saison beginnt und Himbeeren sind dann in aller Munde. So lange wollen wir aber nicht warten, bis wir einen Bissen von unserem leckeren Zitronen-Himbeer-Käsekuchen nehmen können. Deshalb greifen wir einfach zu tiefgekühlten Himbeeren. Die sind trotzdem lecker fruchtig und geben dem sonst eher blassen Käsekuchen einen leuchtenden Farbtupfer. Zitrone sorgt für etwas saure Frische und gibt dem leckeren Kuchen ein frühlingshaftes Flair.

Zitronen-Himbeer-Käsekuchen: gesünder als du denkst

Himbeeren sind sehr gesund, so wie eigentlich alle Beeren. Sie enthalten besonders viele sekundäre Pflanzenstoffe, vor allem Flavonoide. Diese schützen den Körper vor krebserregenden freien Radikalen. Der hohe Anteil an Antioxidantien macht Himbeeren zu einer Anti-Aging-Geheimwaffe. Auch die Zitrone mit ihrem hohen Anteil an Vitamin C hat unzählige gesunde Eigenschaften.

Das Vitamin unterstützt das Immunsystem und ist an der Produktion des Glückshormons Serotonin beteiligt. Es fördert außerdem die Kollagenbildung, was unter anderem für straffes Bindegewebe sorgt. Wir schließen daraus: Unser Zitronen-Himbeer-Käsekuchen macht glücklich und hält jung! Viele Gründe also, ihn sofort nachzubacken.

Klassischer Käsekuchen wird mit Quark zubereitet, aber wir benutzen Frischkäse, Crème Fraîche und Joghurt für die Füllung, um sie extra cremig zu machen. Den Boden machen wir aus leckeren Butterkeksen. Dieses Rezept kannst du natürlich auch nach deinen Wünschen anpassen und zum Beispiel statt der Himbeeren Brombeeren oder Erdbeeren verwenden. Erlaubt ist, was schmeckt.

Eine weitere leckere Variante ist der cremige Karamell-Käsekuchen. Auch der Zitronen-Cheesecake mit Joghurt schmeckt himmlisch. Und für neugierige Backfreunde: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Käsekuchen und Cheesecake?