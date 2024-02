Was ist der Unterschied zwischen Käsekuchen und Cheesecake?

Als ich ein Kind war, gehörte Käsekuchen zu meinen absoluten Lieblingskuchen. Zu jedem Geburtstag wünschte ich mir, dass meine Mama mir einen Käsekuchen backt. Auch meine Geschwister liebten das cremige, saftige Gebäck, sodass es zu ihren Ehrentagen ebenfalls auf dem Kaffeetisch landete. Als ich als junge Erwachsene ein Jahr in den USA lebte, lernte ich die amerikanische Version des deutschen Klassikers kennen. Er schmeckte ganz anders als der Käsekuchen, den ich von zu Hause kannte. Ich fragte mich: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Käsekuchen und Cheesecake? Denn dass es einen gab, das schmeckte ich nicht nur, das fiel auch optisch direkt auf.

Unterschied zwischen Käsekuchen und Cheesecake: Reise in die griechische Antike

Meine Familie sagt zu unserer Variante des Gebäcks auch Quarkkuchen. Dabei zeigt sich schon der erste Unterschied zwischen Käsekuchen und Cheesecake: Die Hauptzutat bei uns ist Quark oder Topfen, wie man in Österreich sagt. Aber lange, bevor wir in Deutschland und Österreich von dem Gebäck naschten, wurde es bereits von einem anderen Volk gegessen. Es wird vermutet, dass man schon in der griechischen Antike Käsekuchen backte. Während der Olympischen Spiele im Jahr 776 vor Christus diente ein Backwerk aus Mehl, Ricotta und Honig als Mahlzeit für die teilnehmenden Sportler, um sie mit neuer Energie zu versorgen.

Als das römische Volk seine Herrschaft über den Kontinent ausweitete, begab sich der Kuchen auf Reisen und eroberte andere Teile Europas. Je nach Region wurde er immer wieder ein wenig anders zubereitet, wie etwa der baskische Käsekuchen San Sebastian Cheesecake. Das erste niedergeschriebene Rezept aus Deutschland stammt aus dem Jahr 1598 und wurde in einem Kochbuch der Dichterin Anna Wecker gefunden.

Cheesecake ist nicht gleich Cheesecake

Reisen wir ein paar Jahrhunderte weiter und widmen uns dabei der Frage: Und was ist der Unterschied zwischen New York Cheesecake und Käsekuchen? Denn selbst beim amerikanischen Pendant gibt es verschiedene Varianten.

Erst im 18. Jahrhundert fand der Kultkuchen dank Auswanderer seinen Weg in die Neue Welt. Weitere zwei Jahrhunderte später ersetzte ein Mann namens Arnold Reuben den von uns benutzten Quark durch Frischkäse. Der Cheesecake, wie wir ihn heute auch in deutschen Cafés bekommen, war geboren.

Besteht unser Käsekuchen heute also meist aus Quark, Zitronensaft, Eiweiß und einem Mürbeteigboden, backt man ihn in den USA mit Frischkäse, Sahne und einem Boden aus Keksen oder Biskuit. Jedoch: Man unterscheidet noch einmal zwischen dem New York Cheesecake und dem American Cheesecake. Dieser wird ohne Sahne und mit einem leicht salzigen Boden zubereitet.

Beide Versionen werden oft in einem Wasserbad gebacken, was verhindern soll, dass die Oberfläche einreißt. Aber auch sogenannte No-bake-Rezepte sind möglich, in denen die Kuchen überhaupt nicht in den Ofen wandern, sondern stattdessen ein paar Stunden im Kühlschrank ausharren müssen.

In den USA hat sich übrigens eine berühmte Restaurantkette ganz dem amerikanischen Kuchen gewidmet. Die Cheesecake Factory listet mehr als 30 verschiedene Sorten auf ihrer Dessertkarte. Und auch wir haben leckere Rezeptvorschläge für dich, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Probiere einen Karamell-Käsekuchen, zaubere einen Erdnussbutter-Cheesecake oder backe einen Quarkkuchen ohne Boden. Lade eine Liebsten ein und erzähle ihnen beim Genießen der süßen Sünden die Geheimisse und Unterschiede zwischen Käsekuchen und Cheesecakes!