Naschkatzen lieben diese schnelle Himbeermousse

Kennst du das? Satt bedeutet nicht, dass kein Dessert mehr reinpasst? Während ich früher den Nachtisch oft abgelehnt habe, weil ich nach dem Essen einfach zu voll war, greife ich heute bei der süßen Nachspeise gerne zu. Eines meiner Lieblingsdesserts: eine luftig-cremige Himbeermousse.

Himbeermousse: luftiges Sommerdessert

Was wäre ein sommerliches Dinner mit Freunden oder der Familie ohne ein passendes Dessert zum Abschluss? Für mich nur halb so lecker, ganz klar. Als passionierte Naschkatze gehört ein süßer Nachtisch als krönender Abschluss einfach dazu. Deshalb bin ich auch immer auf der Suche nach neuen Ideen. Nur allzu aufwendig sollte der Nachtisch möglichst nicht sein. Im Sommer gibt es wichtigeres, als den halben Tag in der Küche zu stehen.

Wie gut, dass es diese schnelle und einfache Himbeermousse gibt. Die landet schon seit Jahren immer mal wieder als Highlight auf meinem Tisch und ist mein Back-up für den Fall, dass mir einfach keine andere Idee für ein Dessert einfallen will. Selbst im Winter ist die Mousse einfach perfekt, denn ist die Himbeerzeit vorbei, dann lässt sie sich auch mit tiefgefrorenen Beeren zubereiten.

Aber mal von vorn. Für die Mousse brauchst du neben frischen Himbeeren noch griechischen Joghurt, denn der macht alles besonders cremig. Für die luftige Textur kommt Sahne ins Spiel. Und für die Süße verwenden wir Puderzucker sowie das Mark einer halben Vanilleschote.

Wer beim Essen auf eine schlanke Linie achtet, der sollte dieses Dessert besser nicht ausprobieren. Für alle anderen gilt: unbedingt nachmachen! Ihr werdet von der Mischung aus cremig-luftiger Konsistenz und dem fruchtigen Beerenaroma genauso begeistert sein wie ich.

Himbeermousse Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g frische Himbeeren plus etwas mehr für die Deko

1/2 Vanilleschote online, zum Beispiel hier 🛒

100 g griechischer Joghurt

2 EL Puderzucker

200 ml Sahne

2 Zweige frische Minze zum Garnieren Zubereitung Fülle die Himbeeren in ein hohes Gefäß und püriere sie fein.

Kratze das Mark der Vanilleschote aus.

Fülle das Himbeerpüree zusammen mit dem Vanillemark zusammen mit Joghurt und Puderzucker in eine Schüssel und verrühre die Zutaten gut miteinander.

Schlage sie Sahne separat steif.

Hebe die geschlagene Sahne vorsichtig unter die Himbeer-Joghurt-Mischung, sodass eine gleichmäßige Mousse entsteht.

Verteile die Mousse in Dessertgläser und stelle sie vor dem Servieren für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Serviere das Dessert anschließend mit frischen Minzblättern dekoriert.

