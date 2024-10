Hochzeitssuppe: Rezept für den Vorspeisenklassiker

Wenn der Herbst kommt, wird es auch wieder Zeit für leckere Suppen. Wir widmen uns heute einem echten Klassiker: der Hochzeitssuppe. Die Basis dafür bildet eine klare Brühe, die Einlagen können aber je nach Region variieren. Wir verraten, wie du eine Variante nachkochen und ganz nach deinen Wünschen anpassen kannst.

Rezept für Hochzeitssuppe: So gelingt der Klassiker

Eine Hochzeitssuppe sieht, je nachdem, wo sie dir vorgesetzt wird, wahrscheinlich immer wieder etwas anders aus. Sie wird mit verschiedenen Einlagen serviert. Dazu gehören beispielsweise Grieß- oder Fleischklöße, Leberknödel, Spätzle, Nudeln, Eierstich, Spargel, Karotten oder sogar Hühnerfleisch.

Die Hochzeitssuppe gibt den Startschuss für das Menü und wurde vom Brautpaar nach der Trauung verspeist, viele Paare halten sich auch heute noch an diese Tradition. Um den Vorspeisenklassiker zu probieren, musst du aber kein Gast auf einer Hochzeitsparty sein und auch nicht selbst heiraten. Halte dich einfach an unser Rezept und koche dir die Suppe selbst!

Du kannst das Rezept ganz nach deinen Wünschen verändern. Möchtest du deine Hochzeitssuppe beispielsweise lieber mit Fleisch- statt mit Grießklößchen zubereiten? Kein Problem. Außerdem kannst du dich für weitere Einlagen wie Nudeln oder anderes Gemüse entscheiden.

Regional bekannt sind übrigens zum Beispiel die westfälische Hochzeitssuppe mit Rindfleisch oder die Hadler Hochzeitssuppe aus Niedersachsen, die unter anderem mit Blumenkohl und Reis gekocht wird. Es gibt sogar eine italienische Hochzeitssuppe, für die wir dir ebenfalls ein Rezept mit an die Hand geben.

Auch wenn die Zubereitung dieser Suppe etwas Zeit in Anspruch nimmt, lohnt es sich, sie einmal selbst zu kochen. Wenn du beispielsweise Gäste empfängst, ist sie eine tolle Vorspeise. Das Tolle: Je nachdem, wer mit am Tisch sitzt, ist es möglich, eine vegetarische oder fleischhaltige Variante zuzubereiten. Also worauf wartest du noch? Wir wünschen dir viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!

