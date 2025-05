Süßes Frühlingsdessert mit feinem Aroma: Holunderblüten-Panna-Cotta

Du suchst nach einem luftig, leichten Dessert für den Frühling? Wie wäre es dann mit einer Holunderblüten-Panna-Cotta aus dem Glas? Du wirst die zarte Süße und den leicht blumigen Geschmack einfach lieben.

Holunderblüten-Panna-Cotta: leichtes Dessert im Frühling

Zur Blütezeit sind Holunderblüten kaum zu übersehen. Die weiß-gelben Dolden schmücken Wiesen, Felder und Straßenränder und sind schon von weitem sichtbar.

Achte beim Sammeln der Holunderblüten darauf, dass die Blüten komplett geöffnet sind. Dann entfalten sie ihr volles Aroma. Außerdem solltest du keine Blüten direkt neben stark befahrenen Straßen sammeln, da sie mit Schadstoffen belastet sein können.

Nach dem Sammeln musst du die Blüten noch von Dreck und eventuellen Krabbeltieren befreien. Lege sie dafür kurz in kaltes Wasser und lass sie danach auf Küchentüchern trocknen.

Für 3 Gläser Holunderblüten-Panda-Cotta benötigst du ungefähr 6 Holunderblütendolden. Sammle aber ruhig ein paar mehr, dann kannst du sie zur Dekoration verwenden. Oder du machst aus dem Rest deinen eigenen Holunderblütensirup. Auch lecker ist Holunderblütenzucker oder Holunderblüten im Backteig.

Die Panna Cotta rührst du aus Milch, Sauerrahm oder Saurer Sahne, Zucker und Vanillezucker an. Bringe alles zusammen zum Kochen und gib dann die Holunderblüten dazu. Lass das Ganze etwas ziehen und gib dann Gelatine hinzu, um die richtige Konsistenz zu bekommen. Abschließend füllst du die Holunderblüten-Panna-Cotta in Gläser und stellst sie für mehrere Stunden in den Kühlschrank. Kurz vor dem Servieren kommt dann noch die Deko aus Holunderblüten darauf. Wer mag, kann auch das Dessert auch noch mit Erdbeeren garnieren.

Wie du siehst, aus Holunderblüten lassen sich viele Leckereien zaubern. Wir starten jetzt aber erst einmal mit der Holunderblüten-Panna-Cotta. Lass es dir schmecken!

Holunderblüten-Panna-Cotta Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 3 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 6 Holunderblütendolden

250 ml Milch

250 ml Saure Sahne oder Sauerrahm

40 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Zitrone Schalenabrieb

Holunderblüten zum Garnieren

3 Blatt Gelatine Zubereitung Säubere die Holunderblüten vor Schmutz, indem du sie kurz in kaltes Wasser legst. Lass sie danach auf einem Küchenpapier abtrocknen.

Bringe Milch, Sauerrahm, Zucker und Vanillezucker zum Kochen. Gib dann den Schalenabrieb einer Zitrone und die Holunderblüten hinzu. Lass alles für gut 2 Stunden ziehen.

Weiche die Gelatine in kaltem Wasser ein.

Gieße die Panna-Cotta-Creme durch ein Sieb 🛒 und erwärme sie nochmals.

Drücke die Gelatine aus und rühre sie in die heiße Creme. Diese sollte nicht kochen!

Fülle die Holunderblüten-Panna-Cotta in Gläser und stelle sie einige Stunden kalt.

Verwende Holunderblüten als Dekoration. Notizen Du kannst die Panna Cotta auch mit ein wenig Holunderblütensirup dekorieren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.