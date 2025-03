Es wird deftig: Wir kochen eine Holzfällerpfanne

Bei diesem Pfannengericht hat selbst der größte Hunger keine Chance mehr: Eine Holzfällerpfanne beinhaltet alles, was man braucht, um so richtig satt und glücklich zu werden. Aus Kartoffeln, Lauch, Pilzen und Wurst wird im Handumdrehen ein deftiges Schmankerl, das deine Stimmung garantiert heben wird. Dazu noch ein Spiegelei und der Genuss ist vollkommen.

So schnell machst du eine Holzfällerpfanne

Die deutsche Küche ist nicht gerade für ihre ausgefallene Kulinarik bekannt. Eines kann sie jedoch wirklich sehr gut – Pfannengerichte. Sobald Kartoffeln, Ei und irgendein Fleisch zusammen in eine Pfanne wandern, passiert einfach regelrechte Magie. So auch bei dieser Holzfällerpfanne. Diese ähnelt dem ebenso wunderbar benannten Bauernfrühstück, ergänzt dieses jedoch durch einige Zutaten. Und keine Sorge – du musst nicht deinen Job an den Nagel hängen und Baumfäller werden, um sie genießen zu können.

Für eine Holzfällerpfanne brauchst du gekochte Kartoffeln (idealerweise vom Vortag), Zwiebeln, Lauch, Pilze und Wurst. Außerdem Eier, welche du in einer separaten Pfanne zu Spielegeiern braten kannst. Beginne damit, die Wurst – falls du Speck zur Hand hast, auch den – ohne Öl knusprig zu braten. Dabei lässt das Fleisch etwas Fett aus, in dem du dann die restlichen Zutaten anbraten kannst.

Ob du die Eier als Spiegel- oder Rühreier zu der Holzfällerpfanne servierst, ist dir überlassen. Möchtest du Abwasch sparen und es als One-Pan-Gericht zubereiten, bieten sich Rühreier an. Schlage sie dafür einfach ganz am Ende mit zu den brutzelnden Zutaten in die Pfanne und rühre alles gut um.

Eine Holzfällerpfanne macht sich perfekt als Resteverwertungsessen mittags oder abends. Doch auch als Katerfrühstück nach einer langen Nacht schenkt es dir Energie. Solltest du also noch gekochte Kartoffel übrighaben, leg am besten direkt los! Es lohnt sich.

