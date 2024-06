Hirtenfrühstück mit Hackfleisch und Ei ist ideal für Fans von deftigem Frühstück

Eier und Kartoffeln werden gerne kombiniert und das zu jeder Tageszeit. Ob Spiegeleier und Hashbrowns wie in den USA oder der deutsche Klassiker Kartoffelbrei mit Spiegelei – sie passen einfach gut zusammen. Wir zeigen dir heute ein Rezept für ein deftig-herzhaftes Frühstücksgericht: Hirtenfrühstück kombiniert Kartoffeln, Ei, Hackfleisch und Schafskäse. So gut!

Hirtenfrühstück: Frühstückseier mit Hackfleisch und Kartoffeln

Hirtenfrühstück ist eines dieser Frühstücksgerichte, die man am besten an einem langsamen, späten Morgen isst. Eher Brunch als Frühstück also. Es ist reichhaltig und gibt richtig Energie. Noch dazu schmeckt es deftig und macht einfach glücklich!

Für ein leckeres Hirtenfrühstück brauchst du nicht viele Zutaten, bloß Hackfleisch, Kartoffeln, Eier und Schafskäse. Das Hackfleisch würzt du mit Salz und Pfeffer und die Kartoffeln brätst du golden. Perfekt hierfür sind gekochte Kartoffeln vom Vortag, denn diese haben eine feste Struktur und sind trocken genug, um gleichmäßig zu bräunen.

Seinen Namen kriegt das Hirtenfrühstück davon, dass du am Ende etwas Schafskäse darüber streust. Dieser rundet das Gericht perfekt ab und sollte daher unbedingt verwendet werden. Garniere es mit etwas Petersilie und fertig ist dein Wohlfühl-Frühstück. Guten Appetit!

Du hast nach dem Hirtenfrühstück Lust auf mehr deftige Frühstücksrezepte, aber keine Idee, was du kochen könntest? Wir haben einige Vorschläge aus aller Welt für dich, zum Beispiel Baked Beans wie in England. In der Türkei ist Çilbir, pochierte Eier mit Joghurt ein beliebtes Gericht und hier in Deutschland kommt Bauernfrühstück gut an.