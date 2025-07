Diesen schmackhaften Blumenkohl hast du im Handumdrehen zubereitet

Blumenkohl kommt bei mir irgendwie viel zu selten auf den Teller. Dabei liebe ich den Kohl mit seinem zarten Geschmack eigentlich. Völlig egal, ob auf der Kirmes im krossen Teigmantel mit einer Knoblauchsoße oder als knuspriges Blumenkohlsteak. Höchste Zeit also, diesem Gemüse wieder mehr Raum auf meinem Teller zu bieten und dafür bietet sich dieser Honig-Curry-Blumenkohl perfekt an.

Honig-Curry-Blumenkohl: ein Rezept für jede Situation

Der Honig-Curry-Blumenkohl ist für Leute wie mich wirklich perfekt. Manchmal hat man einfach keine Energie oder auch schlichtweg keine Lust, lange in der Küche zu stehen und ein aufwändigeres Gericht zu kochen, geschweige denn, Zutaten vorzubereiten und am Ende alles säubern zu müssen.

Mit diesem Gericht hast du in all diesen Punkten den geringsten Aufwand und am Ende dennoch ein herrliches Gericht, das sich für alle Gelegenheiten anbietet. Er ist eine würzige Vorspeise, aber auch eine leckere Beilage. Und selbst als Hauptspeise eignet er sich tatsächlich hervorragend. Schnapp ihn dir frisch dampfend aus dem Backofen, pack ihn in eine Schüssel und genieße ihn vielleicht mit einem Joghurt-Dip und etwas frischem Brot dazu.

Die Zubereitung könnte nicht einfacher sein. Zuerst musst du den Blumenkohl in die Röschen aufteilen und gut unter fließendem Wasser säubern. Am einfachsten geht das, wenn du dir dein Sieb dafür schnappst.

Tupfe ihn anschließend trocken und lege ihn zur Seite. Während die letzten Wassertropfen auf ihm trocknen, kannst du dich um die Marinade kümmern. Vermische dazu einfach Honig, Öl und die Gewürze miteinander in einer großen Schüssel. Wenn du das Gericht vegan zubereiten möchtest, kannst du auch einfach zu Agavendicksaft greifen. Und auch bei den Gewürzen kannst du nach deinem Geschmack noch weitere hinzufügen. Magst du es schärfer, dann gib noch ein wenig Chili hinein, Zimt verleiht dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe.

Dann kommt die Blumenkohlröschen hinein und müssen gut von dir durchmengt werden. Achte darauf, dass sie gleichmäßig und vollständig mit der Marinade bedeckt sind. Das war es auch schon. Ab in den Ofen, bis sie goldbraun und knusprig sind und schon kannst du dir dieses fixe Gericht schmecken lassen. Guten Appetit!

Honig-Curry-Blumenkohl Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Blumenkohl etwa 600 g

3 EL neutrales Pflanzenöl

2 EL Honig alternativ Agavendicksaft für eine vegane Zubereitung

1 1/2 TL Currypulver

1 TL Paprikapulver edelsüß

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Petersilie frisch, gehackt Zubereitung Bereite zuerst den Blumenkohl vor. Teile ihn in mundgerechte Röschen auf und wasche sie gründlich unter fließendem Wasser z.B. in einem Sieb 🛒 ab. Tupfe ihn anschließend trocken.

Heize den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermenge in einer großen Schüssel Öl, Honig, Currypulver, Paprikapulver sowie eine Prise Salz und Pfeffer. Gib die Blumenkohlröschen hinein und vermenge alles gut miteinander, sodass sie vollständig von der Marinade bedeckt sind.

Verteile den Blumenkohl gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech. Gib ihn für 20-25 Minuten in den Ofen, bis er goldbraun und knusprig ist. Wende ihn nach der Hälfte der Zeit einmal.

Bestreue den fertig gerösteten Blumenkohl mit frischen Kräutern.

