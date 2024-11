Mit selbstgemachten Honig-Salbei-Bonbons kommst du gut durch die Erkältungszeit

Es ist Herbst und damit Erkältungszeit. Wenn es im Hals kratzt, greifen viele gern auf Hustenbonbons zurück. Die kannst du dir aber auch wunderbar selber machen. Wir haben ein tolles Rezept für Honig-Salbei-Bonbons für dich.

Honig-Salbei-Bonbons selber machen

Salbei, auch bekannt als Salvia officinalis, ist eine aromatische Heilpflanze, die seit Jahrhunderten in der Naturheilkunde und Volksmedizin verwendet wird. Er enthält zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe und Flavonoide. Salbei ist aber besonders für seine antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Deshalb wird er oft als Mittel gegen Halsschmerzen, Zahnfleischentzündungen und leichte Infektionen im Mund- und Rachenraum eingesetzt.

Als weitere Zutat kommt noch Ingwer in die Bonbons. Ingwer ist genauso bekannt für seine gesundheitsfördernden Eigenschaften, besonders in der Erkältungszeit. Ingwer enthält sogenannte Gingerole, Shogaole und Zingerone, Verbindungen mit entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Zudem fördert er die Durchblutung und wärmt.

Honig ist eines der ältesten Naturheilmittel und wurde bereits in der Antike von den Ägyptern, Griechen und Römern als Heilmittel verwendet. In der ägyptischen Medizin war Honig ein fester Bestandteil der Wundpflege und wurde für seine antibakterielle Wirkung geschätzt. Auch heute noch wird er für seine entzündungshemmenden und beruhigenden Wirkstoffe geschätzt. Zusätzlich benötigst du für die Bonbons noch Zucker und eine Zitrone. Falls du die Bonbons in Formen gießen möchtest, kannst du diese leicht mit Öl einpinseln, damit sich die selbst gemachten Honig-Salbei-Bonbons später besser lösen lassen.

Luftdicht verpackt, lassen sich die selbst gemachten Honig-Salbei-Bonbons einige Wochen aufbewahren. Sie sind außerdem auch ein tolles Geschenk für Freunde und Familie. Nutze kleine Glasbehälter oder Papiertüten, um den handgemachten Charme zu unterstreichen.

Ein toller und vor allem gesunder Immunbooster im Herbst ist der selbstgemachte Apfeltee. Und auch der selbstgemachte Kräutersirup hat viele gesunde Inhaltsstoffe. Nicht unbedingt gesund, aber dafür superlecker sind die selbstgemachten Karamellbonbons.