Ein würziger Honigkuchen gehört zur Vorweihnachtszeit einfach dazu

An den klebrigen Honigkuchen aus Kindertagen kann ich mich gut erinnern. Glücklicherweise hat meine Mutter ein besonderes Faible für Butter und bestrich auch die Honigkuchenscheiben für uns Kinder großzügig. Entstanden ist eine unlöschbare Kindheitserinnerung an gemütliche Vorweihnachtszeiten mit ganz besonderen Aromen und Düften, die mir heute noch das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Liebst du Honigkuchen auch so sehr wie ich? Dann lass uns loslegen.

Honigkuchen mit duftenden Gewürzen

Oft wird Honigkuchen mit Lebkuchen verwechselt, da beide ähnliche Gewürze verwenden und ein ähnliches Aroma haben. Während Honigkuchen ein relativ einfacher, saftiger Rührkuchen ist, wird Lebkuchen meist aus einem dickerem, zäherem Teig hergestellt, der teilweise Wochen ruhen muss. Der Honigkuchen hingegen bleibt in seiner schlichten Form, meist als einfacher Laib oder Kastenkuchen. Die vielen Gewürze machen ihn jedoch besonders! Traditionell kommt auch er zu Weihnachten auf den Tisch. Am besten mit Butteraufstrich.

Beginne damit, Honig, Zucker und Butter in einem Topf zu erwärmen. Sobald die Honigmasse abgekühlt ist, mische sie mit aufgeschlagenen Eiern. Vermenge in einer weiteren Schüssel die trockenen Zutaten, darunter Mehl, Backpulver, Zimt, Ingwer und Nelken. Hebe die Mischung unter die Honigmasse, gib etwas Milch dazu und fülle den Teig in eine Kastenform.

Er muss etwa eine Stunde backen, bis er eine schöne goldbraune Farbe hat und sein herrlicher Duft sich in der ganzen Küche verbreitet. Wichtig: Nach dem Backen sollte der Honigkuchen gut auskühlen, damit er sein volles Aroma entfalten kann. Viele Liebhaber des Honigkuchens behaupten sogar, dass er nach einigen Tagen Aufbewahrung noch besser schmeckt, da sich die Gewürze und der Honiggeschmack mit der Zeit intensivieren.

