Hoppelpoppel nach DDR-Rezept: Diese Kartoffeln machen satt und glücklich

Schneide die Kartoffeln in Würfel oder Scheiben. Pelle die Zwiebel und schneide sie, ebenso wie den Speck, in kleine Würfel.

Schlage die Eier in eine Schüssel und verquirle sie mit der Sahne. Reibe dann den Käse fein und mische ihn unter die Eimasse. Würze das Ganze mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Hacke etwas Schnittlauch und Petersilie klein und gib beides zur Ei-Käse-Mischung hinzu.

Erhitze das Butterschmalz in einer Pfanne und gib die Kartoffeln, die Zwiebeln und den Speck hinein. Röste alles etwa zehn Minuten an. Wende die Zutaten dabei immer wieder in der Pfanne. Verteile anschließend die Eimasse gleichmäßig über den Kartoffeln und lass sie stocken. Guten Appetit!