Frühstück: Hot Cross Buns zu Ostern

Bald ist Ostern! Und dafür begeben wir uns auf eine kleine kulinarische Weltreise. Was essen und trinken die Menschen in anderen Ländern an den christlichen Feiertagen? Und welche dieser Rezepte passen am besten zu einem leckeren Osterfrühstück? Ein Kandidat für das beste Frühstücksgebäck zu Ostern sind auf jeden Fall diese Hot Cross Buns. Wir zeigen dir, wie’s geht!

Hot Cross Buns: gewürzte Brötchen mit spannender Optik

Hot Cross Buns, auch englische Osterbrötchen oder Heißwecken genannt, sind ein Gebäck, das in Großbritannien traditionell am Karfreitag nach dem Fastenbrechen gegessen wird. Es handelt sich um süße, gewürzte Brötchen, auf deren Oberseite sich das namensgebende Kreuz befindet. Ihr Ursprung geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Dort wurden die süßen Hefebrötchen am Karfreitag an die Armen verteilt.

Das Rezept der Hot Cross Buns hat eine wichtige Bedeutung: Es soll an die Kreuzigung von Jesus Christus und die Zeit danach erinnern. Optisch erinnert es an das Kreuz, das für diese verwendet wurde. Die Gewürze stehen für die Einbalsamierung des Leichnams. Hot Cross Buns, die am Karfreitag selber gebacken wurden, sollen Glück und Gesundheit bringen. Das Gebäck wird heutzutage in England, Australien und Neuseeland genossen und alljährlich in großen Mengen gebacken.

Um in den Genuss von Hot Cross Buns zu kommen, musst du jedoch keinen Flieger besteigen. Du kannst das englische Traditionsgebäck ganz einfach zu Hase herstellen. Alles, was du brauchst, ist ein Hefeteig und einige Gewürze. Das Kreuz auf den Hot Cross Buns besteht aus Mehl und Wasser und wird vor dem Backen auf den Teigling gemalt. Dafür eignet sich ein Spritzbeutel. Wenn du keinen hast, kannst du dir ganz einfach einen basteln. Fülle dafür die Mehlpaste in einen Gefrierbeutel und schneide dann eine klitzekleine Ecke ab. Falls du keinen Beutel verwenden möchtest, kannst du das Kreuz auch mit einem Löffel malen. Dann wandern die kleinen Brötchen in den Ofen. Der Duft, der kurz darauf deine Wohnung erfüllt, versetzt dich schnell in Frühlingslaune!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mach dein Osterfrühstück mit weiteren leckeren Rezepten zu etwas ganz Besonderem. In Polen zum Beispiel isst man traditionell Babka, wie in diesem Rezept für Babka mit Heidelbeeren. Ein richtiger Hingucker ist das Osternest aus geriebenen Kartoffeln. Und ein Eiersalat darf auf keiner Ostertafel fehlen!

Hot Cross Buns Nele 3 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Milch

60 g Butter

20 g frische Hefe

500 g Mehl Type 550

1 Prise Salz

1/2 TL Nelken gemahlen

1 TL Zimt

1/2 TL Muskatnuss gemahlen

1 EL Orangenzeste

60 g Zucker

1 Ei

60 g Rosinen Für das Kreuz: 2 EL Mehl Zubereitung Mische die Milch mit 50 ml Wasser und erhitze die Mischung, bis sie lauwarm ist. Rühre die Hefe ein.

Schmelze die Butter in einem kleinen Topf 🛒

Siebe das Mehl in eine große Schüssel und füge das Salz, die Gewürze und den Zucker hinzu. Vermische alles. Häufe die Mischung auf und drücke eine Vertiefung in die Mitte. Gieße die Hefemilch und die Butter hinein. Schlage in einer separaten Schüssel das Ei auf, verquirle es und gib es auch in die große Schüssel.

Knete alles für etwa 10 Minuten auf deiner Arbeitsfläche zusammen, bis sich ein weicher, elastischer Teig gebildet hat. Forme den Teig zu einer Kugel.

Streue die große Schüssel mit Mehl aus und lege die Teigkugel hinein. Lass den Teig an einem warmen Ort für etwa eine Stunde gehen, bis sich seine Größe verdoppelt hat.

Nimm den Teig aus der Schüssel, streue die Rosinen darüber und knete ihn erneut für etwa 2 Minuten. Schneide ihn in 12 gleich große Stücke und forme diese zu Brötchen. Lege sie auf ein Backbleck, decke sie mit einem Tuch ab und lass sie nochmals 30 Minuten gehen.

Heize den Backofen auf 190°C Ober-/Unterhitze vor.

Um die Kreuze zu formen, gib das Mehl zusammen mit zwei EL Wasser in eine Schale und mische alles gut durch.

Forme mit einem Löffeln oder einem Spritzbeutel auf jedem Brötchen ein Kreuz und backe die Brötchen für 15-20 Minuten, bis sie golden sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.