Hühnersuppe mit Orzo bringt dich satt und gesund durch die kalte Jahreszeit

Es gibt wohl kaum ein Gericht, das so sehr für Wohlbefinden und Wärme steht wie eine gute Hühnersuppe. Besonders an kalten Tagen oder bei einer Erkältung gibt es nichts Besseres, als einen Teller dampfender Suppe, der uns von innen wärmt. Heute steht eine besondere Variante auf dem Speiseplan: Hühnersuppe mit Orzo. Die kleinen griechischen Nudeln sorgen für einen zusätzlichen, leckeren Sättigungsfaktor.

Hühnersuppe mit Orzo: einfach lecker

Orzo ist eine kleine, reisförmige Nudel, die vor allem in der mediterranen und griechischen Küche verwendet wird. Obwohl sie wie Reis aussieht, ist sie aus Hartweizengrieß hergestellt – also eine echte Nudel. Der Vorteil von Orzo in Suppen: Sie sorgt für eine angenehme Konsistenz und macht die Suppe sämiger, ohne zu schwer zu sein. Eine Hühnersuppe mit Orzo vereint also das Beste aus beiden Welten: leicht und trotzdem sättigend!

In unserem Rezept fügt sich Orzo perfekt in die Mischung aus zartem Hähnchen, frischem Gemüse und aromatischer Brühe ein. Die Nudeln nehmen den Geschmack der Suppe wunderbar auf und bleiben trotzdem bissfest. Und keine Sorge, wenn du kein Orzo zur Hand hast, sind kleine Suppennudeln oder Reis ebenfalls eine gute Alternative!

Ist Hühnersuppe eigentlich gut bei Erkältungen? Die Antwort lautet ja, sie kann tatsächlich helfen! Seit eh und je wird Hühnersuppe als Hausmittel gegen Erkältungen eingesetzt – und das aus gutem Grund. Forscher haben herausgefunden, dass Hühnersuppe entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Sie enthält bestimmte Aminosäuren, die beim Kochen des Huhns freigesetzt werden und Entzündungen in den Atemwegen lindern können. Die Wärme der Suppe trägt zudem dazu bei, dass der Körper leichter gegen die Krankheitserreger ankämpfen kann, und die Flüssigkeitszufuhr unterstützt den Heilungsprozess. Viele gute Gründe also für unsere Hühnersuppe mit Orzo!

Omas klassische Hühnersuppe schmeckt dir sicher auch. Und wie wäre es mit einer Hühnersuppe mit Pilzen? Die schmeckt besonders herbstlich. Auch eine Hühnersuppe mit Gnocchi ist ein wärmender Gaumenschmaus.