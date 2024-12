Gesunder Sattmacher, der einheizt: Hühnersuppe mit Reis

Hühnersuppe ist nicht nur als leckeres Gericht, sondern auch als bewährtes Mittel gegen Erkältungen und allgemeines Unwohlsein. Eine Hühnersuppe mit Reis macht aus dem gesunden Proteinkick zusätzlich einen Sattmacher. Die Zubereitung ist ganz einfach – damit passt dieses Rezept wunderbar in deinen vollgepackten Alltag.

Rezept für Hühnersuppe mit Reis

Wusstest du, dass Hühnersuppe auch „jüdisches Penicillin“ genannt wird? Auch in der jüdischen Kultur ist Hühnersuppe wohl als Hausmittel gegen Erkältungen bekannt. Wenn Hähnchen langsam gekocht wird, werden Stoffe wie Cystein freigesetzt – eine Aminosäure, die entzündungshemmend wirkt und dabei hilft, Schleimhäute zu lösen. Kombiniert mit Gemüse wie Karotten und Sellerie liefert die Suppe wichtige Vitamine, während der heiße Dampf die Atemwege beruhigt. Es ist also tatsächlich was dran an den Heilsversprechen rund um diese leckere Suppe.

Die Zubereitung der Hühnersuppe mit Reis ist ausgesprochen einfach. Koche einen Hähnchenschenkel oder eine Hähnchenbrust langsam in Wasser, gewürzt mit Salz, Pfefferkörnern und Lorbeerblättern. Während alles vor sich hin köchelt, kannst du das Gemüse schnibbeln: Karotten, Sellerie, Kartoffeln und Zwiebeln.

Sobald das Hähnchen gar ist, holst du es aus der Brühe, zupfst es in Stücke und lässt die klare Brühe durch ein Sieb laufen. In einem zweiten Topf brätst du Zwiebeln und Knoblauch in etwas Öl an. Gemüse, Kartoffeln und Reis kommen dazu, und alles wird mit der frischen Hühnerbrühe aufgegossen. Während die Suppe vor sich hin köchelt und der Reis gar wird, kehrt das zerpflückte Hähnchen zurück in den Topf. Schmecke die Hühnersuppe mit Reis noch einmal ab und fertig!

Ein Rezept für eine klassische Hühnersuppe wie von Oma haben wir auch parat. Und eine moderne Hühnersuppe aus dem Airfryer schmeckt auch wunderbar. Und wie wäre es mit einer sahnigen Hühnersuppe mit Gnocchi?