Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott: Dieses Frühstück hat einfach alles

Das hier ist ein Frühstück, das sich sehen lassen kann: Wir machen heute ein Gericht, das dich schon morgens mit allem versorgt, was du dir nur wünschen kannst! Proteine, Süßes, Fruchtiges… Was immer dir einfällt, diese Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott und Beeren hat es. Dazu lässt sie sich super vorbereiten, sodass du, wenn du morgens müde in der Küche stehst, kaum noch Handgriffe erledigen musst.

So machst du eine Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott und Beeren

Fast zu schön, um wahr zu sein: Diese Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott und Beeren macht optisch richtig was her. Dunkelrotes Kompott, violette Beeren und schneeweißer, lockerer Käse… Dafür legt man in einem hippen Frühstückscafé locker um die zehn Euro auf den Tisch. Dann doch lieber selber machen, denn für eine Schale zahlst du wesentlich weniger.

Doch die Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott und Beeren punktet nicht nur durch ihre günstigen Zutaten und ihre tolle Optik, sondern auch durch ihre Inhaltsstoffe. Hüttenkäse ist aufgrund seines hohen Proteingehalts bei Sporttreibenden sehr beliebt und beliefert den Körper zudem mit Kalzium. Pflaumen enthalten Beta-Carotin, das die Sehkraft und den Eisenstoffwechsel unterstützt. Heidelbeeren haben viele Antioxidantien, die freie Radikale im Körper binden. Und Mandeln punkten mit gesunden Fetten. Der Hammer, oder?

Die Zubereitung der Bowl ist nicht aufwendig und verlangt nur wenige Handgriffe. Du kannst sie dir sogar noch weiter vereinfachen, indem du das Pflaumenkompott am Tag vorher zubereitest und über Nacht kaltstellst. So kann es gut durchziehen und du kannst morgens ein paar Minuten länger liegen bleiben. Komm mit in die Küche, wir bereiten die Hüttenkäse-Bowl mit Pflaumenkompott und Beeren direkt zu!

Hüttenkäse ist diesen Sommer ein richtiger Trend in unserer Redaktion. Seit wir entdeckt haben, mit wie vielen Gerichten der gesunde Käse harmoniert, können wir kaum aufhören, ihn zu verwenden. So belegen wir uns morgens gerne ein Hüttenkäse-Brot und essen Mittags herzhafte Zucchini-Pancakes mit Hüttenkäse. Abends schmeckt ein Hüttenkäse-Brokkoli-Auflauf hervorragend.