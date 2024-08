Diese herzhaften Muffins machen Frühstück zu etwas Besonderem

Heute frühstücken wir mal wieder herzhaft, denn manchmal ist ein süßes Frühstück einfach nicht das, was morgens den richtigen Kick gibt. Diese deftigen Hüttenkäse-Muffins mit Zucchini dagegen schon und das ordentlich! Sie stecken voller Proteine und Ballaststoffe und schmecken dank frischer Kräuter wunderbar aromatisch. Lass uns loslegen!

Hüttenkäse-Muffins mit Zucchini: vielseitig, lecker, einfach zu machen

Ob du auf der Suche nach einem herzhaften Frühstück, einem Snack für unterwegs oder einem leichten Mittagessen bist – diese Muffins passen immer! Sie sind schnell zubereitet und im Ofen. Während sie backen, kannst du den Tisch decken, den Rest des Frühstücks oder Picknicks vorbereiten oder dich einfach nur auf einen leichten Snack freuen. Hüttenkäse-Muffins mit Zucchini schmecken deftig, saftig und sind so etwas für die ganze Familie – selbst für vielleicht etwas gemüsemuffelige Kinder.

Neben Hüttenkäse brauchst du natürlich Zucchini, die du fein raspelst, mit Salz knetest und dann etwas abtropfen lässt. So verliert sie überschüssige Flüssigkeit und die Muffins werden nicht matschig. Dazu kommen Zwiebeln für die Würze, Dinkelmehl (das schmeckt etwas nussiger und kräftiger als Weizenmehl), Petersilie und Dill. Letztere sorgen für ein kräftiges Aroma, das die Hüttenkäse-Muffins mit Zucchini zweifelsohne zu etwas ganz Besonderem macht.

Doch hiermit ist es noch nicht getan, denn jetzt kommt deine Kreativität ins Spiel. Du kannst den Grundteig mit allerlei Zutaten verfeinern, wie du Lust hast. Etwas geriebener Cheddar oder (vegane) Speckwürfel geben eine besonders würzige Note. Weiteres Gemüse wie Paprika, Frühlingszwiebeln oder auch geriebene Karotte machen das Endergebnis bunter und saftiger. Experimentiere zudem mit den Kräutern. Wie wäre es, statt Dill Schnittlauch zu verwenden? Oder für einen pikanten Geschmack etwas Chili unterzumischen? Das Gute an diesem Rezept: Es ist so lecker, dass es Spaß macht, es immer wieder mit anderen Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Fang am besten direkt an und viel Spaß!

Lust auf mehr herzhafte Muffins? Dann backe auch unsere Tomaten-Feta-Muffins. Rosmarin-Zucchini-Muffins sind ebenfalls eine köstliche Variante des deftigen Gebäcks. Magst du es eher knusprig, mache doch mal Blätterteigmuffins mit Gemüse.