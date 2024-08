Herzhafte Blätterteigmuffins mit Gemüse und Käse

Wenn du nach einer einfach zubereiteten, leckeren Mahlzeit suchst, bist du hier genau richtig. Unsere herzhaften Blätterteigmuffins mit Gemüse kombinieren knusprigen Blätterteig mit einer cremigen Gemüsefüllung. So sind sie nicht nur unfassbar lecker, sondern auch noch richtig vielseitig. Das perfekte Gericht für die schnelle Feierabendküche oder einen Snack zwischendurch.

Blätterteigmuffins mit Gemüse passen sich deinem Geschmack an

Nach einem langen Arbeitstag können sich viele nicht vorstellen, noch aufwendig zu kochen. Essen bestellen kommt aber manchmal auch nicht in Frage. Keine Sorge, mit diesen Blätterteigmuffins mit Gemüse ist dir geholfen! Sie sind außen knusprig und stecken voll mit Gemüse und cremigem Käse. Das hat Potenzial zum neuen Lieblingsgericht!

Blätterteig ist ein vielschichtiger Teig, der seinen Ursprung in der französischen Pâtisserie hat. Seine Besonderheit ist, dass die einzelnen Teigschichten mit einem Ziehfett bestrichen sind, das sie beim Backen voneinander löst. So werden sie luftig und die einzelnen Schichten herrlich knusprig. Mit der Zeit ist Blätterteig weltweit beliebt geworden und wird heutzutage in jedem Supermarkt verkauft. Er eignet sich sowohl für süßes als auch für salziges Gebäck. Unsere Blätterteigmuffins mit Gemüse sind so ein knuspriger Genuss für jede Tageszeit.

Was das Gemüse für die Füllung angeht, hast du freie Wahl. Wir haben uns für Brokkoli entschieden, der reich an Mineralstoffen wie Kalium und Eisen, aber auch an den Vitaminen C und K ist. Dazu kommen etwas vitaminreiche Paprika und ein paar süße Kirschtomaten. Diese Gemüsesorten kannst du aber je nach deinem Geschmack anpassen oder austauschen. Bereite Blätterteigmuffins mit Gemüse für ein schnelles Abendessen, einen Partysnack oder als Proviant für unterwegs zu.

Lust auf mehr Snacks und leichte Gerichte mit Blätterteig? Wir haben dir die besten Rezepte für süßes und herzhaftes Fingerfood aus Blätterteig zusammengestellt. Hast du Lust auf mehr, probiere auch unseren Lachs im Blätterteigmantel oder die Blätterteigpizza mit Gemüse.