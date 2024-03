Lachs im Blätterteig: großer Geschmack mit wenig Aufwand

Ob zum Familienbesuch am Wochenende oder wenn man es sich richtig gut gehen lassen will: Ein leckeres Abendessen ist oftmals der krönende Abschluss eines Tages. Am besten ist es, wenn es dazu einfach zuzubereiten ist und wenig Zeit braucht. Lachs im Blätterteig ist genau so ein Gericht. So schick es auch klingen mag, es eignet sich sogar für die schnelle Feierabendküche.

Rezept für schnellen Lachs im Blätterteig

Auf den ersten Blick sieht der Lachs im Blätterteig dem Klassiker Beef Wellington nicht unähnlich. Aber lass dich davon nicht abschrecken! Für dieses schnelle Abendgericht brauchst du keine aufwendige Pilzmasse oder perfekt medium gegartes Fleisch. Wir verwenden zartes Lachsfilet, das aufgrund seiner Fett-Marmorierung im Ofen besonders saftig wird. Dazu eine aromatische Spinat-Pilz-Mischung. Umhüllt wird das Ganze dann mit einer knusprigen Blätterteig-Schicht und fertig ist ein Gericht, das in einem Restaurant kaum besser schmecken würde.

Noch dazu ist dieses leckere Abendessen mit Lachs richtig gesund. Lachs enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel senken und Herzinfarkten vorbeugen. Spinat ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und unterstützt so die Augen und die Verdauung. Der Lachs im Blätterteig schmeckt also nicht nur hervorragend, es tut dir nebenbei ganz heimlich auch noch gut.

Das knusprig-leckere Ofengericht steht in unter einer Stunde auf dem Abendbrottisch. Aufgrund seiner raffinierten Optik eignet sich Lachs im Blätterteig daher sowohl für die schnelle Feierabendküche als auch für Abendessen mit Besuch. Er schmeckt sowohl pur als auch mit einem Spritzer Zitronensaft. Wenn du möchtest, kannst du einen frischen Salat für den besonderen Vitaminkick dazu servieren.

Du kannst gar nicht genug von Lachs bekommen? Das ist gut, denn der Fisch steckt voller gesunder Fettsäuren. Besonders in der Kombi mit Spinat schmeckt er genial, wie unsere Spinat-Lachs-Quiche und das Lachsfilet mit Parmesan-Spinat-Soße beweisen. Eine beliebte Zubereitung ist auch gebeizter Lachs, aber wusstest du, dass du den ganz einfach selbst machen kannst? Ab zum Rezept!