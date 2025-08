Protein-Frühstück: Hüttenkäse-Overnight-Oats mit Heidelbeeren

Morgens keine Zeit für ein aufwendiges Frühstück? Dann sind Overnight-Oats die perfekte Lösung. Am Abend zubereitet, ziehen sie über Nacht im Kühlschrank und verwöhnen dich am nächsten Tag mit einer frischen, gesunden und sattmachenden Mahlzeit. Für deren Zubereitung du gerade einmal zehn Minuten Zeit investiert. Klingt gut, oder? Lass uns Hüttenkäse-Overnight-Oats mit Heidelbeeren machen.

Hüttenkäse-Overnight-Oats mit Heidelbeeren: Das perfekte Frühstück für alle, die es schnell und gesund mögen

Was die Hüttenkäse-Overnight-Oats mit Heidelbeeren so besonders macht? Die geballte Power an Proteinen und die sind ein Garant dafür, dass dich dieses Frühstück richtig lange satt macht. Dafür sorgt die Kombination aus eiweißreichem Hüttenkäse und Magerquark. Auch an Ballaststoffen in Form von Chiasamen darf in diesem Frühstück nicht fehlen. Die gerösteten Haferflocken verleihen dem Ganzen außerdem eine nussige und kernige Note.

Zubereiten lassen sich die Overnight-Oats ganz bequem am Abend vor dem Schlafengehen. Verrühre dafür einfach den Hüttenkäse mit dem Quark und den Chiasamen sowie etwas Honig zu einer glatten Masse. Zerdrücke die frischen Heidelbeeren etwas und mische sie unter die Hüttenkäse-Mischung. Dann wandern die Overnight-Oats über Nacht zum Ziehen in den Kühlschrank.

Wenn du dir am nächsten Morgen dein Frühstück schmecken lassen möchtest, musst du die Heidelbeer-Hüttenkäse-Oats nur noch aus dem Kühlschrank holen und die Haferflocken zusammen mit etwas Honig und Rapsöl in einer Pfanne rösten. Streue sie zusammen als Topping mit frischen Heidelbeeren über die Oats und lass dir dein Frühstück schmecken. Tipp: Natürlich kannst du die gerösteten Haferflocken auch schon am Abend zubereiten. Dann sind sie am Morgen ebenfalls schon fertig.

Abwechslung gewünscht? Dann probiere diese Frühstücksvariante doch mal mit Himbeeren oder anderen Früchten deiner Wahl. Oder du bereitest dir einfach eine unserer anderen Overnight-Oats zu. Wie wäre es zum Beispiel mit diesen Himbeer-Mandel-Overnight-Oats? Oder doch lieber fruchtig-frischen Lemon Curd Overnight-Oats? Auch lecker: diese nussigen Pistazien-Overnight-Oats.

Hüttenkäse-Overnight-Oats mit Heidelbeeren Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Hüttenkäse

150 g Magerquark

1 EL Chiasamen online, zum Beispiel hier 🛒

3 TL Honig

100 g frische Heidelbeeren

4 EL Haferflocken

1 TL Rapsöl zum Rösten Zubereitung Vermenge in einer Schüssel Hüttenkäse, Magerquark, Chiasamen und 2 EL Honig miteinander.

Wasche 100 Gramm der Heidelbeeren, zerdrücke sie leicht mit einer Gabel und rühre sie unter die Hüttenkäse-Quark-Masse, sodass diese sich leicht violett färbt.

Fülle die Mischung in zwei Schalen und stelle diese abgedeckt für mindestens vier Stunden, besser über Nacht zum Ziehen in den Kühlschrank.

Vermische am nächsten Morgen die Haferflocken mit dem Rapsöl und einem EL Honig und röste alles in einer Pfanne bei mittlerer Hitze an, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lass sie anschließend gut abkühlen.

Wasche die restlichen Heidelbeeren, hole die Schüsseln aus dem Kühlschrank und garniere die Hüttenkäse-Overnight-Oats mit den gerösteten Haferflocken und den Beeren.

