Wir lieben diese süßen Hüttenkäse-Pancakes mit frischen Beeren zum Frühstück

Pancakes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen? Wir denken schon und präsentieren dir aus diesem Grund ein einfaches Rezept für Hüttenkäse-Pancakes mit frischen Beeren. Die Pancakes sind unglaublich fluffig und proteinreich. So startet der Tag richtig gut!

Leckere Hüttenkäse-Pancakes am Morgen

Schon die alten Griechen und Römer kannten einfache Pfannkuchen aus Mehl, Milch und Eiern. Und auch im Mittelalter war diese Art von flachen Teigfladen in Europa verbreitet. In den USA wurden Pancakes von den Ureinwohnern bereits vor der europäischen Besiedlung zubereitet, wobei diese aus Maismehl gemacht wurden.

Die moderne Form der Pancakes, so wie wir sie heute kennen, entwickelte sich im 19. Jahrhundert mit der Verbreitung des Backpulvers. Dadurch wurden die Pfannkuchen luftiger und leichter. Heute sind sie in vielen Haushalten – besonders in den USA – ein fester Bestandteil des Frühstückstisches.

Unsere Hüttenkäse-Pancakes sind eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Pancakes. Der körnige Frischkäse liefert hochwertiges Eiweiß, während die Beeren reich an Antioxidantien und Vitaminen sind. Und auch der Zuckergehalt hält sich bei den Hüttenkäse-Pancakes in Grenzen.

Du kannst die Pancakes zudem ganz nach Lust und Laune anpassen – zum Beispiel mit Blaubeeren, Bananen oder auch einer Prise Zimt. Im Handumdrehen zubereitet, sind die Hüttenkäse-Pancakes perfekt für alle, die morgens nicht viel Zeit haben, aber trotzdem nicht auf ein köstliches Frühstück verzichten wollen.

Diese kleinen Proteinwunder sind nicht nur genial lecker, sondern auch noch megagut für dich. Glaub uns, das wird dein neues Lieblingsfrühstück!

