Dieses Curry wird dich garantiert überraschen

Curry gehört zu diesen Gerichten, die ich wirklich jeden Tag verspeisen könnte. Die Vielfalt an Zubereitungen ist schier endlos, auch wenn natürlich jeder seinen Favoriten hat. Und dieses Ingwer Hühnchen ist ein heißer Anwärter darauf, deinen ersten Platz neu zu besetzen.

Ingwer Hühnchen ist im Handumdrehen nachgekocht

Egal welchen Aspekt von Currys ich mir ansehe: Alles daran ist einfach zum Verlieben! Einerseits natürlich die großen Unterschiede, wie Thai oder japanisches Curry. Und dann wiederum die Abstufungen in diesen Kategorien. Grünes, gelbes oder rotes Curry. Egal, wonach einem gerade ist, hier wird jeder Geschmack glücklich.

Dann natürlich der Koch- und Zeitaufwand. Meist wird einfach alles in einer großen Pfanne oder einem Topf angebraten, gewürzt und dann mit Flüssigkeit aufgegossen. Das heißt für mich im Umkehrschluss: Am Ende gibt es wenig abzuspülen. Und natürlich die Spontanität, die ein Curry mit sich bringt. Du kannst so ziemlich alles an Gemüse, Fleisch, Tofu und anderen Zutaten darin verarbeiten, die du am liebsten hast.

In diesem Rezept für Ingwer Hühnchen bringt der namensgebende Ingwer eine frische Zitrusnote und leichte Schärfe in das würzige Gericht. Er ergänzt das Hühnchen auf eine herrliche Art und Weise, von der du garantiert nicht genug bekommen wirst.

Und es wäre natürlich kein klassisches Curry, wenn du es nicht nach deinen Vorlieben mit weiteren Zutaten erweitern kannst. In Scheiben geschnittene Möhren, gewürfelte Paprika oder kleingeschnittene Zucchini passen ebenfalls richtig gut zum Ingwer Hühnchen. Der Koriander ist natürlich optional. Für mich gehört er einfach dazu. Sollte er nichts für deinen Geschmack sein, möchtest du aber trotzdem ein wenig frische Kräuter darüberstreuen, dann passt glatte Petersilie ebenfalls sehr gut zu diesem Gericht.

Lust auf noch mehr Curry-Genuss? Dann bist du bei Leckerschmecker an der richtigen Adresse. Ideal, solange er noch Saison hat ist unser Linsen-Spargel-Curry. Einen fruchtigen Twist auf dem Teller bringt dir ein kreatives Hähnchen-Ananas-Curry. Und falls du es schärfer magst, dann zauber dir ein grünes Kokosnuss-Curry.

2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

75 g frischer Ingwer

1 Bund frischer Koriander optional

450 g Hähnchenbrustfilet

etwas neutrales Pflanzenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Kurkuma

2 TL Garam Masala z.B. online dieses 🛒

2 TL Currypulver

1 Dose stückige Tomaten 400 g

150 ml Wasser

1 TL Zimt

200 ml Kokosmilch

200 g frischer Babyspinat Zubereitung Schäle die Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Schneide die Zwiebeln und den Knoblauch in feine Würfel und den Ingwer in Stifte. Wasche den Koriander und zupfe die Blätter grob ab.

Schneide die Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne und brate das Hähnchen darin für etwa 3 Minuten an, bis es leicht goldbraun ist. Würze es mit Salz und Pfeffer und stelle es zunächst zur Seite.

Schwitze im verbleibenden Öl Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer für 3 Minuten an. Gib Kreuzkümmel, Kurkuma, Garam Masala und Currypulver hinein und röste alles an, bis die Gewürze anfangen zu duften.

Füge die Tomaten, Wasser und Zimt hinzu. Bring es einmal zum Aufkochen und lass es für 5 Minuten köcheln. Rühre die Kokosmilch unter und lass alles weitere 3 Minuten köcheln.

Gib das angebratene Hähnchen wieder in die Pfanne und lass es für 5-7 Minuten köcheln, bis das Fleisch durch ist.

Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken. Füge ihn ganz am Ende hinzu und lass ihn zusammenfallen.

Serviere das Ingwer Chicken mit den Korianderblättern.

