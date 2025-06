Instant-Nudelsuppe im Glas: perfekt für Mittagspause & schnelles Abendessen

Ich bin immer auf der Suche nach einfachen Rezepten für die Mittagspause oder ein schnelles Abendessen. Es gibt einfach Tage, an denen ich überhaupt keine Lust habe, lange in der Küche zu stehen – gesund und selbstgemacht soll es dann aber doch sein. Für solche Momente ist die Instant-Nudelsuppe im Glas perfekt. Überzeuge dich selbst!

Instant-Nudelsuppe im Glas selber machen

Der Clou an der Instant-Nudelsuppe im Glas ist nicht nur ihre wirklich einfache Zubereitung, sondern auch ihre Vielseitigkeit. Du kannst die Zutaten frei wählen und nur ins Glas geben, was dir schmeckt.

In diesem Rezept sind es Shiitake-Pilze, Erbsen, Möhren und Räuchertofu. Und natürlich dürfen auch die Nudeln nicht fehlen. Instant Mie Nudeln eignen sich dafür hervorragend.

Schneide die Möhren als Vorbereitung in feine Stifte und würfele den Tofu. Damit die Pilze am Ende schön weich sind, solltest du sie mit kochendem Wasser übergießen und rund zehn Minuten quellen lassen. Anschließend kannst du sie ausdrücken und in Scheiben schneiden. Für Würze sorgen Misopaste, Öl und Salz.

Am Ende schichtest du einfach alle Zutaten in ein großes Einmachglas, gießt heißes Wasser darüber und wartest fünf Minuten – fertig ist deine dampfende, aromatische Nudelsuppe. Optional kannst du noch klein geschnittene Lauchzwiebeln dazu geben.

Diese praktische Meal-Prep-Variante spart Zeit, Geld und schmeckt deutlich besser als jede Fertigsuppe aus dem Supermarkt. Die Instant-Nudelsuppe im Glas ist nicht ohne Grund eines meiner liebsten Rezepte für ein einfaches, aber unglaublich leckeres Gericht, wenn es schnell und einfach gehen muss.

In Windeseile fertig ist auch dieser Paprika-Mais-Salat. Soll es auch schon morgens schnell gehen, probiere den 1-Minute-Tassen-Pfannkuchen. Und als Dessert kannst du dir einen Bananen-Tassenkuchen schmecken lassen. Für weitere Ideen kannst du unseren Koch-Bot befragen.

Instant-Nudelsuppe im Glas Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 8 getrocknete Shiitake-Pilze z.B. online hier erhältlich 🛒

2 Möhren

100 g Räuchertofu

3 EL Misopaste

1 TL Salz

2 EL Sesamöl

80 g TK-Erbsen

150 g Instant Mie Nudeln z.B. online hier erhältlich 🛒

1 l Wasser

2 Lauchzwiebeln optional Zubereitung Übergieße die getrockneten Pilze mit kochendem Wasser und lass sie rund 10 Minuten quellen. Gieße sie danach ab, drücke sie aus und schneide sie in Scheiben.

Schäle währenddessen die Möhren und schneide sie in feine Stifte. Würfele den Tofu.

Vermische die Misopaste mit Salz und Öl und verteile die Mischung auf die Gläser.

Schichte nun die Erbsen, Nudeln, Pilze, Möhren und den Tofu in die Gläser.

Gieße sie mit kochendem Wasser auf und lass die Suppe 5 Minuten ziehen.

Rühre die Instant-Nudelsuppe im Glas um und bestreue sie nach Belieben noch mit klein geschnittenen Lauchzwiebeln.

