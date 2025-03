Begib dich mit diesen Fischbällchen auf die Spuren der Isländer

Andere Länder, andere Genüsse: Das Entdecken internationaler Gerichte ist wie eine kulinarische Weltreise, ohne das Haus zu verlassen. Jedes Gericht erzählt seine eigene Geschichte von Tradition, Kultur und regionalen Aromen – wie diese isländischen Fischbällchen. Sie haben sich als ein fester Bestandteil der isländischen Hausmannskost etabliert und schmecken sowohl als Abendessen oder herzhafter Snack zwischendurch.

Einfaches Rezept für Fischbällchen auch Island

In Island, umgeben von kaltem, klaren Wasser, hat der Fischfang seit jeher eine zentrale Rolle eingenommen. Durch die reichhaltigen Fanggründe stand den Isländern stets eine Fülle an Fisch zur Verfügung. Diese Tradition reicht bis in die Zeit der Wikinger zurück, die Fisch nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Handelsgut nutzten.

Die Hauptzutat dieser isländischen Spezialität ist in der Regel Kabeljau oder Schellfisch, der durch sein festes Weißfleisch überzeugt. Der Fisch wird mit fein gehackten Zwiebeln, Mehl, Stärke und Eiern vermengt und mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt. Dann wird er zu Bällchen geformt und in einer Pfanne 🛒 mit Butter rundherum angebraten.

Doch was macht die isländischen Fischbällchen so besonders? In vielen Familien weckt das Gericht Erinnerungen. Oft haben schon die Großmütter die Fischbällchen zubereitet. Deshalb dürfen sie auf keiner Familienfeier fehlen.

Isländische Fischbällchen bieten eine wunderbare Gelegenheit, die frischen und reinen Aromen der nordischen Küche zu genießen und dir ein Stück Island auf den Teller zu holen. Bereite sie zu Hause zu und lass dich von der Einfachheit und dem zugleich raffinierten Geschmack überraschen.

Isländische Fischbällchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

500 g Fischfilet vom Kabeljau alternativ Lachs oder Schellfisch

150 g Weizenmehl Type 405

50 g Speisestärke

2 Eier

Salz und Pfeffer

Muskat

2 EL Milch

2 EL Butter Zubereitung Schäle die Zwiebeln und hacke sie fein. Wasche das Fischfilet, tupfe es trocken und schneide es klein.

Vermenge Zwiebeln, Fisch, Mehl und Stärke in einer Schüssel miteinander. Verquirle die Eier und gib sie dazu. Würze die Masse mit Salz. Pfeffer und Muskat.

Verknete alles gut miteinander. Ist der Teig zu trocken, gib 2 EL Milch hinzu.

Forme 3 cm große Bällchen aus der Masse.

Zerlasse die Butter in einer Pfanne und brate die Fischbällchen rundherum goldbraun.

