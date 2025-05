Dieser italienische Zitronenkuchen mit Ricotta weckt Urlaubsgefühle

Ach Italien, du Sehnsuchtsort! Ob strahlend blaues Meer, raue Berge oder malerische Hügellandschaften, das Land hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Und geschmacklich geht’s auch bei uns in den Süden, denn wir backen heute einen italienischen Ricotta-Zitronenkuchen. Der ist herrlich luftig und schmeckt dank des Frischkäses und der Zitrone super frisch. Du suchst noch nach einem Sommerkuchen? Dann hast du ihn soeben gefunden!

Rezept für italienischen Ricotta-Zitronenkuchen

Der italienische Ricotta-Zitronenkuchen ist wunderbar saftig und alles andere als trocken und langweilig. Er stammt aus dem sonnigen Sizilien, und vermutlich hat jede Nonna ihr ganz eigenes Rezept. Wir haben uns inspirieren lassen und versorgen dich heute mit der Leckerschmecker-Variante des leckeren Kuchens.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann klicke hier 🛒, um an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Längst hat dieser es nämlich über die Landesgrenzen hinaus geschafft und begeistert Kuchenfans rund um den Globus. Italien ist also nicht nur für herzhafte Spezialitäten bekannt, sondern hat auch in Sachen Süßes einiges zu bieten. Wenn du Gebäck liebst, solltest du den spritzigen, italienischen Ricotta-Zitronenkuchen also unbedingt nachbacken.

Der klassische Rührkuchen ist leicht gemacht und schnell im Ofen. Nach nur 15 Minuten kannst du die Ofentür zuklappen und das Küchengerät die restliche Arbeit erledigen lassen. Zuvor hast du bereits die wenigen Zutaten verrührt und in eine gefettete, runde Kuchenform gefüllt.

Ganz besonders gut schmeckt der italienische Ricotta-Zitronenkuchen, wenn du ihn vor dem Servieren mit Puderzucker bestäubst. Das sieht zudem auch toll aus, sodass er sowohl geschmacklich als auch optisch zum Leckerbissen wird.

