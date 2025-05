Manchmal muss es ein Klassiker sein: Mach dir ein würziges Jägerschnitzel

In typisch deutschen Gasthäusern gibt es zwei Gerichte, die man fast immer auf der Speisekarte finden wird: Jägerschnitzel und Paprikaschnitzel. Seit Jahrzehnten sind sie aus nachvollziehbaren Gründen ein fester Bestandteil des Angebots. Die herzhaften Soßen ergänzen die zart-knusprigen Schnitzel perfekt. Außerdem lassen sie sich kinderleicht nachmachen.

Jägerschnitzel: so gut wie in deinem Lieblingsrestaurant

Sowohl Paprika- als auch Jägerschnitzel werden mit einer cremigen, sahnigen Soße zubereitet. Beim Paprikaschnitzel dominiert, wenig verwunderlich, die Paprika, während beim Jägerschnitzel die Pilze und Zwiebeln im Vordergrund stehen und diese herzhafte Mahlzeit ideal ergänzen.

Auch wenn es für viele ein Sinnbild klassisch deutscher Küche ist, stammt das Jägerschnitzel ursprünglich aus Österreich. Eigentlich wurde es so als Naturschnitzel, also ohne Panade zubereitet. Die ist hier aber kaum mehr wegzudenken und macht das Schnitzel in meinen Augen erst so richtig köstlich. Und deshalb wird es auch in diesem Rezept knusprig paniert.

In der DDR gab es ebenfalls eine Variante des Jägerschnitzels. Allerdings unterschied sich diese sowohl in der Zubereitung als auch bei der Beilage von der westdeutschen und österreichischen Variante. Beim DDR-Jägerschnitzel handelte es sich statt paniertem Schweine- oder Kalbsschnitzel um panierte Jagdwurst.

Dazu gab es klassischerweise Spirellinudeln mit einer Tomatensoße aus Ketchup. Gerade bei Kindern war es ein sehr beliebtes Gericht. Zum „typischen“ Jägerschnitzel passen ganz einfach Pommes oder ein schneller Salat.

Bei Leckerschmecker findest du hilfreiche Tipps, wie du dein Schnitzel perfekt panieren kannst. Für knusprigen Genuss wie aus der Pfanne, aber mit viel weniger Fett musst du unser Hähnchenschnitzel aus der Heißluftfritteuse probieren. Mit einem Kohlrabi-Schnitzel zauberst du ganz leicht eine Veggie-Variante.

Jägerschnitzel Dominique 3.85 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

250 g Champignons

etwas neutrales Pflanzenöl

1 EL Tomatenmark

360 ml Fleischbrühe

2 EL Mehl

300 ml Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Schweineschnitzel

2 Eier Größe M

100 g Mehl

120 g Semmelbrösel

200 ml Butterschmalz Zubereitung Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebeln in feine Scheiben und hacke den Knoblauch klein. Putze die Champignons und schneide sie ebenfalls in Scheiben.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und dünste die Zwiebeln darin 8-10 Minuten goldbraun. Gib anschließend das Tomatenmark dazu und brate es kurz mit an. Füge 120 ml Brühe hinzu und lass die Flüssigkeit komplett verkochen.

Gieße weitere 120 ml Brühe in die Pfanne und lass sie verkochen, bis sich am Pfannenboden dunkle Röststoffe bilden. Schütte nun die restliche Brühe hinein und lass sie verkochen.

Gib die Champignons und den Knoblauch in die Pfanne und vermische alles gut mit den Zwiebeln. Brate alles unter gelegentlichem Rühren, bis die Pilze weich geworden sind und bestäube sie dann mit dem Mehl.

Gieße die Sahne zu den Zutaten und lass die Soße bei niedriger Hitze so lange köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Klopfe während die Soße einkocht, die Schnitzel mit einem Fleischhammer 🛒 platt. Würze sie von beiden Seiten mit einer Prise Salz und Pfeffer.

Verquirle die Eier und bereite eine Panierstraße mit Mehl, Eiern und Semmelbröseln vor.

Wende die Schnitzel beidseitig im Mehl, ziehe sie durch das Ei und bedecke sie dann mit Semmelbröseln.

Erhitze Butterschmalz in einer großen Pfanne mit hohem Rand. Lege die Schnitzel hinein, sobald es richtig heiß ist und lass immer wieder etwas heißes Fett über die Schnitzel laufen. Backe sie so von beiden Seiten für 3-5 Minuten goldbraun aus.

