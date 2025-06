Joghurt-Brulée mit Beeren: das Dessert, das allen gelingt

Möchtest du deine Freunde beim nächsten gemeinsamen Essen mit einem neuen, besonderen Nachtisch überraschen, dafür aber nicht lange in der Küche stehen? Dann haben wir das ultimative Dessert für dich: Joghurt-Brulée mit Beeren. Das ist easy vorbereitet und wird bei deinen Gästen garantiert für staunende Blicke sorgen. Na, neugierig geworden? Dann lies schnell weiter und lass dich inspirieren!

Einfacher als der Klassiker: Joghurt-Brulée mit Beeren

Die Joghurt-Brulée mit Beeren sieht aus, als hättest du Stunden in der Küche verbracht, dabei ist sie kinderleicht und in wenigen Minuten vorbereitet. Und eine cremige Alternative zur klassischen Crème Brulée, die zwar lecker ist, aber doch einiges an Vorbereitung erfordert. Joghurt-Brulée hingegen verzichtet komplett auf Sahne oder den Einsatz von Eiern. Einfacher geht’s kaum!

Wir brauchen erst einmal hübsche ofenfeste Förmchen. In diese geben wir etwas Müsli nach Wahl; Schokomüsli oder eins mit Früchten passen gut. Darauf kommt eine Schicht Him- und Heidelbeeren. Den Abschluss bildet dann schließlich ein griechischer Joghurt, der durch seinen cremigen Geschmack besticht. Der Clou kommt aber erst danach: Eine dünne Schicht Zucker wird auf die Oberfläche gestreut.

Und dann wandern die Förmchen in den Backofen. Dort erhalten sie entweder auf der höchsten Schiene unter der Grillstufe oder durch das herkömmliche Backen auf der mittleren Schiene eine herrlich knackige Karamellkruste, die an das typische Krachen von Crème Brulée erinnert.

Ein Topping aus frischen Himbeeren und Blaubeeren gibt der Joghurt-Brulée einen fruchtigen und erfrischenden Kick. Hübsch angerichtet, wird aus dem einfachen Dessert ein köstlicher Hingucker, den du so auch in jedem Restaurant bestellen könntest. Einfach, schnell, raffiniert – unsere Joghurt-Brulée mit Beeren ist der Star auf jedem Dessert-Teller!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Gerade zur Sommerzeit, in der so viele Obstsorten Saison haben, sind fruchtige Nachtische mit frischen Beeren eine hervorragende Idee. Ein Klassiker im Kleinformat ist das Erdbeer-Tiramisu im Glas. Die Himbeer-Baiser-Creme kommt ebenfalls mit einer karamellisierten Haube daher. Wenn du noch eine schnelle Idee suchst, backe doch einen Kirsch-Crumble nach Omas Rezept! Das klingt alles so köstlich, da können wir uns gar nicht entscheiden. Du etwa?

Joghurt-Brulée mit Beeren Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Personen Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 4 ofenfeste Förmchen Zutaten 1x 2x 3x 100 g Himbeeren

100 g Heidelbeeren

120 g Müsli nach Wahl

500 g griechischer Joghurt

4 TL Rohrzucker Zubereitung Schalte die Grillfunktion in deinem Backofen ein und heize ihn auf 165 °C vor.

Wasche die Beeren und lass sie abtropfen.

Schichte das Müsli, die Beeren und den griechischen Joghurt in vier ofenfesten Förmchen und schließe dabei mit dem griechischen Joghurt ab.

Bestreue jedes Förmchen gleichmäßig mit dem Rohrzucker, sodass die Joghurtdecke jeweils gut bedeckt ist.

Stelle die Förmchen auf die höchste Schiene im Backofen und lass sie unter dem Grill für ca. 3 Minuten karamellisieren.

Dekoriere die Joghurt-Brulée noch mit ein paar frischen Beeren und serviere sie. Notizen Alternativ kannst du die Joghurt-Brulée auch einfach auf der mittleren Schiene im Backofen backen. Dann für ca. 25 Minuten bei 165 °C Ober-/Unterhitze hinein geben, bis die Oberfläche goldbraun ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.