Joghurt-Rhabarber-Eis: dein Favorit für sonnige Tage

Mit dem Sonnenschein kehrt auch die Lust auf die eine oder andere Kugel Eis zurück. Für uns gibt es (fast) nichts besseres, als mit einem leckeren Eis in der Hand durch den Park zu spazieren oder uns eine Portion auf dem heimischen Balkon zu gönnen. Wenn es dir genauso geht, haben wir das perfekte Rezept für dich: Joghurt-Rhabarber-Eis.

Rezept für Joghurt-Rhabarber-Eis: süß, sauer und sahnig

Die ersten richtig warmen Frühlingstage liegen bereits hinter uns und haben uns einen Vorgeschmack auf den nahenden Sommer gegeben. Während andere in der Eisdiele Schlange stehen, zaubern wir bei Leckerschmecker uns dann einfach selbst eine fruchtig-cremige Erfrischung. Was dabei aktuell natürlich nicht fehlen darf: Rhabarber. Das beliebte Stangengemüse hat nämlich gerade Saison. Das muss genutzt werden. Ab 24. Juni ist nämlich schon wieder Schluss mit dem Rhabarber-Spaß. Warum? Ab dann ist der Gehalt an Oxalsäure in der Pflanze einfach zu hoch, sodass man ihn nicht mehr ernten und verzehren sollte. Außerdem benötigt der Rhabarber dann Zeit, um sich zu regenerieren, damit wir uns auch im neuen Jahr wieder über eine üppige Ernte freuen können.

Aus diesem Grund schöpfen wir die Saison in vollen Zügen aus. Und der Rhabarber kommt bei uns in allen erdenklichen Variationen auf den Tisch. Heute als eisgekühlte Nascherei. Wir bereiten ein fruchtig-cremiges Joghurt-Rhabarber-Eis zu! Du benötigst dafür nur einige Stangen frischen Rhabarber, Zucker, etwas Vanille, Honig und Zitronensaft sowie Schlagsahne und Joghurt. Hast du alle Zutaten parat, kann es losgehen.

Beginne damit ein Rhabarberkompott zu kochen. Dafür gibst du geschälten und in Stücke geschnittenen Rhabarber mit Zucker und Zitronensaft in einen Topf und kochst das Ganze, bis das Stangengemüse weich ist. In der Zwischenzeit kannst du den Joghurt mit Vanilleextrakt und Honig verrühren. Schlage anschließend die Sahne steif und hebe sie unter. Lass das Rhabarberkompott nach dem Kochen komplett abkühlen und rühre es unter die Joghurt-Sahne-Masse. Zum Schluss kommt alles für circa eine halbe Stunde in die Eismaschine. Danach heißt es nur noch: genießen!

Servieren kannst du das Joghurt-Rhabarber-Eis mit etwas Krokant obendrauf für einen angenehmen Crunch. Auch gehackte Nüsse machen sich gut als Topping. Ebenso köstlich schmeckt das Ganze mit frischen Beeren. Vor allem Erdbeeren sind unser Favorit. Und essbare Blüten machen das Eis zu einem echten Hingucker. Lass es dir schmecken!

Joghurt-Rhabarber-Eis Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online, z.B. diese hier 🛒 1 Eismaschine Zutaten 1x 2x 3x 300 g Rhabarber

70 g Zucker

1 EL Zitronensaft

200 g griechischer Joghurt

2 EL Honig

200 g Sahne

1 TL Vanilleextrakt Zubereitung Wasche und schäle den Rhabarber. Schneide ihn in kleine Stücke.

Gib den Rhabarber zusammen mit dem Zucker in einen Topf und erhitze die Mischung vorsichtig. Lass den Rhabarber etwa 10 Minuten köcheln, bis er weich ist. Nimm den Topf vom Herd und rühre den Zitronensaft unter. Lass die Mischung abkühlen.

Vermische in einer Schüssel den griechischen Joghurt mit Honig und dem Vanilleextrakt.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Joghurtmischung.

Sobald der Rhabarber abgekühlt ist, rühre ihn unter die Joghurt-Sahne-Mischung.

Gib die fertige Mischung in die Eismaschine und lass sie gemäß den Anweisungen laufen, bis das Eis die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Richte das Joghurt-Rhabarber-Eis in Schalen an und genieße es.

