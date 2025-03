Dieser saftige Joghurt-Zitronenkuchen schmeckt wie aus dem Café

Irgendwann landet bestimmt jeder von uns mal in der einen bekannten Kaffeehaus-Kette mit den unverschämt leckeren Kaffee-Latte-Kreationen und den ebenso himmlischen Kuchen. Ich frage mich jedes Mal, wie die das so verdammt gut hinbekommen und ob man die nicht auch einfach in der heimischen Backstube nachbacken könnte? Die gute Nachricht: kann man. Hier ist das Rezept für den berühmten, fruchtig-saftigen Joghurt-Zitronenkuchen.

Joghurt-Zitronenkuchen: schmeckt wie bei Starbucks

Manchmal gibt es nichts Schöneres, als sich mit Freunden in einem gemütlichen Café zu verabreden, den ganzen Nachmittag zu plaudern und sich dazu eine große Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu gönnen. Bei einem solchen Kaffee-Date zog es uns doch mal die diese eine berühmte amerikanische Kaffeehauskette und beim Bestellen fiel mein Blick auf den saftigsten und strahlendsten Zitronenkuchen, den ich je gesehen habe. Natürlich musste ich ein Stück bestellen – und natürlich war er genauso gut, wie ich vermutet habe. Während es Kuchen gibt, die so schokoladig sind, dass du dich nach dem Genuss im Schokoladenhimmel befindest, war dieser Kuchen so zitronig, dass ich mich gedanklich auf eine Zitronen-Plantage in Italien versetzt gefühlt habe.

Da ich aber nicht regelmäßig ein kleines Vermögen für diese Köstlichkeit ausgeben wollte, habe ich versucht, den Zitronenkuchen aus dem Café nachzubacken. Hier ist das Rezept.

Was den Kuchen übrigens so besonders macht, ist seine saftige Konsistenz. Dafür sorgt der griechische Joghurt im Teig. Der Saft und der Abrieb von gleich zwei Zitronen verleiht dem Kuchen außerdem ein intensiv-fruchtiges Aroma. Achte beim Backen darauf, unbedingt ungespritzte Bio-Zitronen zu verwenden. Das ist aber noch nicht alles. Neben der luftig-frischen und saftigen Konsistenz krönt eine leicht knusprige und ebenso zitronige Zuckerglasur den Kuchen. Allein schon bei dem Gedanken daran bekomme ich Lust, zu backen.

Geht es dir ebenso? Dann schnapp dir deine Küchenschürze, Schüssel und die Zutaten und leg los. Und solltest du nicht genug von dem köstlichen Joghurt-Zitronenkuchen bekommen, dir aber etwas Abwechslung auf der Kaffeetafel wünschen, warten auch ein saftiges Bananen-Himbeerbrot, ein schneller Kokosmilchkuchen oder süßes Zimtschnecken-Brot darauf, von dir nachgebacken zu werden.