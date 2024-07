Kabeljau an Apfelkompott: fein-fruchtiger Fischgenuss

Lass dich vom eleganten Namen unseres Rezepts nicht abschrecken: Obwohl unser leckeres Fischgericht schmeckt wie im schicken Restaurant, die Zubereitung ist ausgesprochen einfach. Wenn du magst, kannst du dein Gericht einfach „Fisch mit Apfel“ nennen, aber das wird dieser herrlichen Symphonie nicht gerecht. Außerdem klingt es doch gut, wenn du auf die Frage „was gibt‘s heute zu essen?“ mit „Kabeljau an Apfelkompott!“ antwortest.

Kabeljau an Apfelkompott: auch für Fisch-Anfänger

Möchtest du mehr Fisch in deinen Speiseplan integrieren? Das ist aus vielerlei Gründen eine gute Idee. Er versorgt dich mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die deine Gesundheit auf Vordermann bringen. Schließlich bekämpfen sie Entzündungsvorgänge im Körper, wirken blutgerinnungshemmend und stärken dein Immunsystem, um nur ein paar Auswirkungen der Wunder-Fettsäure zu nennen.

Viele wissen zwar um die gesundheitlichen Vorzüge von Fisch, aber wenig über dessen Zubereitung. Das kann abschreckend sein und die Versuchung größer machen, wieder zu den altbekannten Fischstäbchen oder zur Pizza zu greifen. Unser Rezept für Kabeljau an Apfelkompott ist aber wie für Fisch-Anfänger gemacht! Auch wenn der Name dies, wie erwähnt, nicht vermuten lässt. Das fruchtige Apfelkompott passt perfekt zum feinen und saftigen Geschmack des zarten Fischfilets.

Um Kabeljau an Apfelkompott zuzubereiten, besorgst du zunächst ein paar tiefgekühlte Fischfilets. Eine andere Fischart, zum Beispiel Zander, passt auch. Achte beim Kauf des Kabeljaus darauf, dass er nicht in der Ost- oder Nordsee gefangen wurde, denn dort gilt er als überfischt. Er sollte am besten aus dem Wildfang im Atlantik oder Pazifik stammen. Das Fleisch ist aromatisch, fest und sehr fettarm, weshalb es nur kurz angebraten wird, damit es nicht trocken wird.

Unsere Dorade aus dem Backofen ist ebenfalls ein Rezept, das für Fisch-Anfänger geeignet ist. Die Zubereitung ist fix erledigt und das Ergebnis herrlich aromatisch. Auch geschmorter Fisch auf Tomaten eignet sich im hektischen Alltag hervorragend als unkomplizierte, leckere Mahlzeit. Und knusprige Fischfrikadellen schmecken auch vom Grill ausgezeichnet!