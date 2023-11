Wir lieben schnelle Nudelgerichte! Vor allem, wenn sie als One-Pot-Pasta daherkommen, bei der alle Zutaten in einem Topf zubereitet werden. So sparst du eine Menge Zeit und Abwasch – aber nicht am Geschmack. Der ist bei unserem Rezept für Käse-Lauch-Pasta einfach nur deftig und lecker. Wenn du die beliebte Suppe mit Käse und Lauch magst, wirst du diese Pasta lieben! Die Soße mit Frischkäse ist so cremig und käsig, dass man sie fast pur löffeln könnte. Also, schnapp dir einen Topf, deine Zutaten und los geht die schnelle Küchen-Action!

Kleine Zutatenliste, großer Geschmack: Käse-Lauch-Pasta

Die Käse-Lauch-Pasta wärmt als Soulfood das Herz und den Bauch, denn die Kombination aus Spaghetti, kräftigem Lauch, knackigen Erbsen, cremiger Soße und viel Käse ist einfach nur lecker. Noch dazu sind die Zutaten für die One-Pot-Pasta überschaubar. Die Fix-Tüte aus dem Supermarkt kannst du dir sparen, selbst machen geht nämlich ebenso schnell und einfach. Und schmeckt viel besser, versprochen!

Neben diesem haben wir noch weitere tolle Rezepte für schnelle One-Pot-Pasta, die einfach satt und glücklich machen. Probiere doch auch unsere One-Pot-Pasta à la Bolognese, eine Variante mit Brokkoli oder unser One-Pot-Rezept mit Hähnchen aus.

Jetzt aber erst einmal zurück zur Käse-Lauch-Pasta: Über das schnelle Rezept freuen sich Veggie-Fans ebenso wie kleine und große Schleckermäuler. Dank der cremigen Soße ist die Pasta nämlich auch bei Kindern beliebt. Kommen mehr Leute zum Essen als geplant, lässt sich die Rezeptmenge unkompliziert verdoppeln. Nur der Topf sollte dann etwas größer ausfallen. Wer auf Fleisch nicht verzichten möchte, kann die Käse-Lauch-Pasta auch mit Hackfleisch zubereiten.

Die Käse-Lauch-Pasta kannst du als Meal Prep auch wunderbar am Vortag vorbereiten und zur Arbeit mitnehmen oder gemütlich in deinem Home Office genießen. Für den Vorrat lässt sie sich einfach einfrieren. So kannst du dich zu einem späteren Zeitpunkt über das leckere One-Pot-Gericht freuen und musst dir keine Gedanken machen, was du kochen könntest. Als große Fans der Käse-Lauch-Suppe und jetzt auch Käse-Lauch-Pasta können wir bei Leckerschmecker dir dieses Rezept nur empfehlen – koche es unbedingt nach!